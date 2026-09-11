Sektör gazetecisi Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere ve sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yansıtılması bekleniyor.

ZAMMIN ARDINDAN BENZİNDE ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYATLAR

Öngörülen 3,20 TL'lik artışla birlikte benzin fiyatlarında 80 TL barajı aşılacak ve litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

• İstanbul: 80,21 TL

• Ankara: 81,18 TL

• İzmir: 81,46 TL

• Doğu İlleri: 82,81 TL

MOTORİNDE YENİ REKORLAR KAPIDA: "100 TL SINIRI AŞILABİLİR"

Zam fırtınasının benzinle sınırlı kalmayacağını belirten sektör temsilcileri, motorin (mazot) fiyatlarında da yeni artış dalgasının kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin ardından motorin fiyatlarına yeni zammın salı günü yansıtılması bekleniyor.

Büyükşehirlerde litre fiyatı halihazırda 90 TL eşiğinde bulunan motorin, gelecek yeni zamla birlikte 100 TL sınırına daha da yaklaşacak.

Sektör yetkilileri, Orta Doğu kaynaklı küresel risklerin ve Brent petroldeki tırmanışın devam etmesi halinde motorin litre fiyatının kısa süre içinde 100 TL psikolojik barajını aşarak yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çekiyor.