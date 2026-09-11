Küresel piyasalardaki Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Haftanın son işlem günü olan 11 Eylül 2026 Cuma sabahı itibarıyla sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor.

11 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki serbest piyasa ve dağıtım şirketlerinin güncel litre satış fiyatları şu şekilde tabelalara yansıdı:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları



• Avrupa Yakası:



o Benzin: 77,01 TL

o Motorin: 88,98 TL

o Otogaz (LPG): 34,99 TL

• Anadolu Yakası:



o Benzin: 76,87 TL

o Motorin: 88,84 TL

o Otogaz (LPG): 34,39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları



• Benzin: 77,98 TL

• Motorin: 90,11 TL

• Otogaz (LPG): 35,09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları



• Benzin: 78,26 TL

• Motorin: 90,38 TL

• Otogaz (LPG): 34,99 TL

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Enerji piyasası uzmanları; akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunduğunu hatırlatıyor.

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ile dolar/TL kurundaki anlık değişimlerin önümüzdeki günlerde de pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.