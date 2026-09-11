Ekonomistler, yüksek nominal getirilerin kurdaki değer kaybının oldukça üzerinde kalmayı sürdüreceğini vurgulayarak, TL cinsi carry trade (faiz arbitrajı) işlemlerinin cazibesini koruduğunu belirtti.

3 AYLIK DOLAR/TL KISA POZİSYON TAVSİYESİ SÜRÜYOR

Bankanın ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta imzasını taşıyan raporda, carry trade getirilerinin doğrudan politika faizinin mutlak seviyesinden ziyade, nominal faiz oranları ile Türk lirasındaki değer kaybı hızı arasındaki makastan beslendiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda Morgan Stanley, 3 aylık Dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

YIL SONUNA KADAR 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM ALANI

Merkez Bankası’nın patikasına da değinilen raporda, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde TCMB'nin yıl sonuna kadar 250 baz puanlık faiz indirimine gitmek için yeterli alana sahip olduğu ifade edildi.

Ekonomistler, mevcut sıkı finansal koşulların özellikle zayıflayan tüketim kanalı üzerinden iç büyümeyi sınırlandırdığına işaret ederek, bu tablonun kademeli bir parasal gevşeme sürecini desteklediğini kaydetti.

TAHVİLLER İÇİN DEZENFLASYON ŞARTI

Öte yandan raporda, Türk lirası cinsi tahviller konusunda daha olumlu bir pozisyon almak için acele edilmediği belirtildi.

Banka analistleri, tahvil piyasasında daha güçlü bir duruş sergileyebilmek adına dezenflasyon sürecinin "daha köklü ve kalıcı hale geldiğine" dair daha net kanıtlar görmek istediklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bloomberght

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