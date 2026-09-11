Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Eylül 2026 tarihli bülteninde onaylanan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin resmi açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan KAP bildirimine göre mevcut 960.336.000 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 960.336.000 TL artırılarak 1.920.672.000 TL’ye çıkarılacak.

İhraç edilecek 960.336.000 TL nominal değerli yeni paylara ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi’nin onaylanması talebiyle SPK'ya yapılan başvuru, Kuruluş tarafından 09.09.2026 tarihinde uygun bulundu.

BEDELSİZ TARİHİ ONAYLI BELGE SONRASI NETLEŞECEK

Şirket yönetiminin yaptığı açıklamada, onaylı İhraç Belgesi’nin fiziki/resmi olarak şirkete ulaşmasının ardından bedelsiz pay hakkı kullanım başlangıç tarihinin belirleneceği ve yatırımcılara ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte elinde İnfo Yatırım (INFO) hissesi bulunduran yatırımcılar, ek bir bedel ödemeksizin hesaplarında yüzde 100 oranında bedelsiz pay görecek.

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