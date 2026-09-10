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MMCAS, 50 milyon TL satış hasılatı hedefiyle tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. Şirket ihraç belgesi için SPK'ya başvurdu.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS), şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla tahsisli sermaye artırımına gitme kararı aldı. Artırım kapsamında 50 milyon TL satış hasılatı elde edilmesi planlanıyor.

MEVCUT ORTAKLARIN RÜÇHAN HAKLARI KISITLANACAK

Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak. İhraç edilecek paylar nakit karşılığında tahsisli olarak satılacak.

Şirket, sermaye artırımı sonucunda elde edilecek toplam satış hasılatını 50 milyon TL olarak belirledi.

İhraç edilecek payların satış fiyatı, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında hesaplanacak. Sermayenin ne kadar artırılacağı da belirlenecek satış fiyatına göre netleşecek.

YENİ PAYLAR ÜMİT GÜMÜŞ'E SATILACAK

Artırım kapsamında çıkarılacak payların tamamı Ümit Gümüş'e tahsis edilecek. Böylece 50 milyon TL'lik satış hasılatına karşılık gelecek miktarda yeni pay ihraç edilecek.

Bir şirketten sermaye artırımı kararı: Paylar tek isme tahsis edilecek, Görsel 1

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