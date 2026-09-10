KAP üzerinden yapılan bildirime göre, Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) payları 11 Eylül 2026 tarihli işlemlerden seans başından itibaren tedbir kapsamına alınacak.

Söz konusu paylarda açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak. Tedbirler 9 Ekim 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar geçerli olacak.

VBTS TEDBİRLERİ DİĞER İŞLEM KURALLARINDAN BAĞIMSIZ UYGULANIYOR

Borsa İstanbul'un açıklamasında, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin payların işlem gördüğü pazar veya platformdaki diğer işlem kurallarından ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre tedbirler, diğer düzenlemeler kapsamında uygulanan işlem esaslarının süresinden bağımsız olarak kendi tedbir süresi boyunca devam ediyor. Ayrıca SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı kapsamında açığa satış işlemleri yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda yapılabiliyor.

TEDBİR UYGULANACAK HİSSELER

Hisse Şirket Tedbir başlangıcı Tedbir bitişi ARMGD Armada Gıda 11 Eylül 2026 9 Ekim 2026 KARSN Karsan Otomotiv 11 Eylül 2026 9 Ekim 2026 DGNMO Doğanlar Mobilya 11 Eylül 2026 9 Ekim 2026

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