14-18 Eylül haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Haftanın en yüksek ödemesi BIMAS’tan gelirken hisse başına 2,13 TL net temettü verilecek.
Borsa İstanbul’da 14-18 Eylül haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. AKFGY ve BULGS ödemelerini 15 Eylül’de, BIMAS 16 Eylül’de, BIGCH ise 18 Eylül’de gerçekleştirecek.
15 EYLÜL’DE İKİ ŞİRKET ÖDEME YAPACAK
AKFGY (Akfen GYO)
Ödeme tarihi: 15 Eylül 2026
Hisse başı net temettü: 0,01 TL
Toplam dağıtılacak tutar: 45,34 milyon TL
BULGS (Bulls Girişim)
Ödeme tarihi: 15 Eylül 2026
Hisse başı net temettü: 0,09 TL
Toplam dağıtılacak tutar: 25 milyon TL
BIMAS 2,13 tl net temettü ödeyecek
Haftanın en yüksek toplam temettü ödemesi BIMAS tarafından gerçekleştirilecek. BİM Mağazalar, 16 Eylül’de yatırımcılarına hisse başına 2,13 TL net temettü ödeyecek. Şirketin toplam dağıtacağı tutar 2,55 milyar TL olacak.
Haftanın son ödemesi BIGCH’den
BIGCH (Big Chefs) ise 18 Eylül’de temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisse başına net temettüsü 0,09 TL, toplam dağıtacağı tutar ise 45,48 milyon TL olarak açıklandı.
14-18 EYLÜL 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ
|Kod
|Şirket
|Ödeme tarihi
|Net temettü
|Toplam ödeme
|AKFGY
|Akfen GYO
|15 Eylül
|0,01 TL
|45,34 milyon TL
|BULGS
|Bulls Girişim
|15 Eylül
|0,09 TL
|25 milyon TL
|BIMAS
|BİM Mağazalar
|16 Eylül
|2,13 TL
|2,55 milyar TL
|BIGCH
|Big Chefs
|18 Eylül
|0,09 TL
|45,48 milyon TL
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