Borsa İstanbul’da 14-18 Eylül haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. AKFGY ve BULGS ödemelerini 15 Eylül’de, BIMAS 16 Eylül’de, BIGCH ise 18 Eylül’de gerçekleştirecek.

15 EYLÜL’DE İKİ ŞİRKET ÖDEME YAPACAK

AKFGY (Akfen GYO)

Ödeme tarihi: 15 Eylül 2026

Hisse başı net temettü: 0,01 TL

Toplam dağıtılacak tutar: 45,34 milyon TL

BULGS (Bulls Girişim)

Ödeme tarihi: 15 Eylül 2026

Hisse başı net temettü: 0,09 TL

Toplam dağıtılacak tutar: 25 milyon TL

BIMAS 2,13 tl net temettü ödeyecek

Haftanın en yüksek toplam temettü ödemesi BIMAS tarafından gerçekleştirilecek. BİM Mağazalar, 16 Eylül’de yatırımcılarına hisse başına 2,13 TL net temettü ödeyecek. Şirketin toplam dağıtacağı tutar 2,55 milyar TL olacak.

Haftanın son ödemesi BIGCH’den

BIGCH (Big Chefs) ise 18 Eylül’de temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisse başına net temettüsü 0,09 TL, toplam dağıtacağı tutar ise 45,48 milyon TL olarak açıklandı.

14-18 EYLÜL 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Kod Şirket Ödeme tarihi Net temettü Toplam ödeme AKFGY Akfen GYO 15 Eylül 0,01 TL 45,34 milyon TL BULGS Bulls Girişim 15 Eylül 0,09 TL 25 milyon TL BIMAS BİM Mağazalar 16 Eylül 2,13 TL 2,55 milyar TL BIGCH Big Chefs 18 Eylül 0,09 TL 45,48 milyon TL

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