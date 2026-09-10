Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi Ağustos'ta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi. Üretimde en büyük artış Irak'ta, en sert düşüş ise İran'da kaydedildi.

ÜRETİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ IRAK'TA

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre ağustosta üretimini en fazla artıran ülke Irak oldu. Irak'ın günlük ham petrol üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile çıktı.

Irak'ı, günlük üretimini 54 bin varil artıran Birleşik Arap Emirlikleri ve 49 bin varillik artışla Kuveyt takip etti.

Üretimin en fazla gerilediği ülke ise İran oldu. İran'ın günlük üretimi 399 bin varil azalarak 2 milyon 86 bin varile geriledi. Suudi Arabistan'da günlük üretim 75 bin, Libya'da ise 9 bin varil düştü.

OPEC+ ÜRETİMİ DE YÜKSELDİ

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi de ağustosta 297 bin varil artarak 38 milyon 55 bin varile yükseldi.

OPEC'TEN PETROL TALEBİ İÇİN YENİ TAHMİN

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin beklentisini de güncelledi. Örgüt, 2026 yılı talep artışı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre küresel petrol talebinin 2026'da geçen yıla göre günlük yaklaşık 380 bin varil artarak 105 milyon 840 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki tahminde artışın günlük 580 bin varil olması öngörülüyordu.

OECD dışı ülkelerde petrol talebinin günlük 490 bin varil artarak 59 milyon 700 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil azalarak 46 milyon 140 bin varile gerilemesi bekleniyor.

2027 İÇİN BEKLENTİ YÜKSELDİ

OPEC, gelecek yıl için ise küresel petrol talebi beklentisini yukarı çekti.

Örgüt, 2027'de küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 360 bin varil artarak 108 milyon 190 bin varile ulaşacağını tahmin ediyor. Önceki raporda 2027 için günlük 2 milyon 160 bin varillik artış öngörülüyordu.

Gelecek yıl OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 920 bin varil artarak 61 milyon 620 bin varile, OECD ülkelerinde ise 430 bin varil artarak 46 milyon 570 bin varile ulaşması bekleniyor.

Böylece OPEC, 2026 için petrol talebi artış beklentisini düşürürken, 2027 için tahminini yükseltmiş oldu.