Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi ve tahvil faizlerinin tırmanışa geçmesiyle hızlanan satış baskısı, ons altınla birlikte gram altını da geriletti.

ABD’de ağustos ayına ilişkin açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Diğer yandan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 206 bin seviyesine gerileyerek istihdam piyasasında dirençli bir tabloya işaret etmesi piyasa dinamiklerini hareketlendirdi.

Açıklanan veriler sonrası Dolar Endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket yaşandı.

Faiz getirisi sağlamayan kıymetli metaller, güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle kısa vadede baskı altında kaldı.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNCEL SEVİYELER

Güne 4.424 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, verilerin ardından yaklaşık yüzde 1,31 değer kaybıyla 4.366 dolar seviyesine kadar çekildi.

Ons tarafındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altın da yüzde 1,4 düşüş kaydederek 6.759 TL seviyesine geriledi.

TEKNİK ANALİZDE KRİTİK DÜZEYLER: 4.350 DOLAR DESTEĞİ

Piyasa uzmanları, ons altında geri çekilmenin devam etmesi durumunda 4.350 dolar seviyesinin en kritik ilk destek noktası olduğunu vurguluyor.

Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde satış baskısının 4.300 dolar bandına doğru derinleşebileceği öngörülüyor.

Olası tepki alımlarında ve yönün yeniden yukarı dönmesi durumunda ise takip edilecek ilk direnç seviyeleri 4.400 dolar ve 4.425 dolar olarak öne çıkıyor.

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