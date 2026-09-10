ABD Çalışma Bakanlığı, küresel piyasaların ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği ağustos ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini duyurdu.

Üretici fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 oranında yükseldi.

Piyasa beklentileriyle birebir uyumlu gerçekleşen bu artış, temmuz ayında kaydedilen yüzde 0,1'lik sınırlı yükselişin ardından üretici maliyetlerinde yeniden bir ivmelenmeye işaret etti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5,4'E YÜKSELDİ

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise ağustosta yüzde 5,4 seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisinin yüzde 5,3 olduğu yıllık üretici enflasyonu, temmuz ayındaki yüzde 4,8’lik seviyesinden belirgin bir tırmanış göstererek beklentileri geride bıraktı.

ÇEKİRDEK ÜFE TARAFINDA SON DURUM

Değişken gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek ÜFE verileri ise şu şekilde gerçekleşti:

• Aylık Çekirdek ÜFE: Yüzde 0,2 arttı (Beklenti: Yüzde 0,3 / Temmuz: Yüzde 0,3)

• Yıllık Çekirdek ÜFE: Yüzde 4,6 arttı (Beklentilere Paralel / Temmuz: Yüzde 4,3)

FED'İN RADARINDAKİ VERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Üretim sürecinde kullanılan girdilerin maliyetlerini ölçen ÜFE, nihai tüketici fiyatlarına ve manşet enflasyona doğrudan yansıma potansiyeli taşıdığı için kritik öneme sahip.

Beklentileri aşan yıllık üretici enflasyonu verileri, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası patikası ve faiz kararları üzerindeki piyasa beklentilerini şekillendirecek temel unsurlar arasında yer alıyor.