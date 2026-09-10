Hürmüz Boğazı'ndaki LNG sevkiyatlarının azalması ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, elektrik üretiminde kömüre yönelimi artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), daha önce düşüş beklediği küresel kömür talebinin bu yıl %1,2 artarak 8,94 milyar tonla rekor seviyeye ulaşacağını öngördü.

IEA TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

IEA, geçen yıl sonunda küresel kömür talebinin 2026'da sınırlı da olsa gerilemesini ve düşüşün 2030'a kadar sürmesini bekliyordu. Ancak enerji piyasalarındaki gelişmeler ve güçlü talep nedeniyle tahminler yukarı yönlü revize edildi.

Yeni öngörüye göre küresel kömür tüketimi 2026'da %1,2 artarak 8,94 milyar tona çıkacak ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

HÜRMÜZ'DEN KÖMÜR DEĞİL, DOĞAL GAZ ETKİLENİYOR

IEA'ya göre Hürmüz Boğazı'ndan doğrudan önemli miktarda kömür taşınmıyor. Bölge, küresel kömür üretimi ve tüketiminde de önemli bir paya sahip değil.

Ancak boğazdan geçen LNG sevkiyatlarındaki keskin düşüş, doğal gaz fiyatlarını yükselterek kömür piyasasını dolaylı şekilde etkiliyor. Doğal gazın pahalanması, gaz santrallerine ve yedek kömür kapasitesine sahip ülkelerde elektrik üretiminde kömür kullanımının artmasına neden oluyor.

IEA, bu durumun özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'da kömürden elektrik üretimini artırdığını belirtiyor.

EL NİNO DA KÖMÜR TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Kömür talebindeki artışın tek nedeni doğal gaz fiyatları değil. IEA, bu yıl etkili olması beklenen güçlü El Nino koşullarının da enerji talebini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Yüksek sıcaklıkların soğutma ihtiyacını artırması, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde ise hidroelektrik üretiminin düşmesi, elektrik ihtiyacının karşılanmasında kömüre olan talebi destekliyor.

2027'DE YENİ REKOR GELEBİLİR

IEA, küresel kömür talebinin gelecek yılki seyrinin büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'ndaki LNG akışına bağlı olacağını belirtiyor.

LNG sevkiyatlarının yeniden normale dönmesi ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi halinde 2027'de kömür talebinin düşebileceği öngörülüyor. Ancak sevkiyatların düşük seviyede kalması durumunda 2027'nin de küresel kömür tüketiminde yeni bir rekor yılı olabileceği belirtiliyor.

KÖMÜR ÜRETİMİNDE İSE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Talepte rekor beklentisine karşın küresel kömür üretiminin 2026'da bir miktar gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen üretimin 9 milyar tonun üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. IEA, Çin'deki üretim düşüşünün bu görünümde etkili olduğunu belirtiyor.

Özetle, doğal gaz arzındaki sıkıntı elektrik üreticilerini yeniden kömüre yöneltirken, küresel kömür tüketiminin 2026'da rekor kırması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki LNG akışının normale dönüp dönmemesi ise 2027'nin kaderini belirleyecek.

Kaynak: Dünya