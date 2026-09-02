Kızıl altın olarak bilinen bakır, Ağustos ayında jeopolitik gelişmelerin desteğiyle yükselişe geçmişti. Ağustos sonunda zirve seviyelere yakın seyreden bakır fiyatlarında Eylül ayıyla birlikte yön arayışı öne çıktı.

Bakır piyasasında gözler şimdi kritik destek ve direnç seviyelerine çevrildi. 5 saatlik grafikte fiyat, 6,490-6,510 dolar destek bölgesi ile 6,600 dolar direnci arasında hareket ediyor.

Analiz sırasında 6,5475 dolar seviyesinde bulunan bakırın bu dar aralıktan çıkması halinde fiyat hareketliliğinin belirgin şekilde artabileceği değerlendiriliyor. Teknik görünümde olası kırılmanın ardından %5,3'e varan hareket yaşanabileceği belirtiliyor.

BAKIRDA KRİTİK DESTEK 6,490-6,510 DOLAR

Bakır açısından 6,490-6,510 dolar bandı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. 200 periyotluk hareketli ortalama 6,492 dolar seviyesinde bulunurken, %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi 6,507 dolar seviyesine işaret ediyor.

İki teknik göstergenin aynı bölgeye yakın olması, bu bandın önemini artırıyor. Bakırın desteğin üzerinde kalması halinde yeniden yükseliş denemesi görülebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması ise satış baskısını artırabilir.

ÇİFT TEPE FORMASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik görünümde “çift tepe” formasyonu da dikkat çekiyor. Yükselişin güç kaybedebileceğine işaret eden formasyonun yaklaşık %80 oranında tamamlandığı belirtiliyor.

Bakırın formasyon açısından kritik bölgeyi test etmesi, önümüzdeki fiyat hareketlerinin yönü açısından önem taşıyor.

6,600 DOLAR DİRENÇ, 6,635 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Bakırda yukarı yönlü hareketlerde 6,600 dolar ilk önemli direnç olarak takip ediliyor. Fiyatın 6,635 dolar üzerinde kapanış yapması, yükseliş hareketinin güç kazandığına yönelik daha belirgin bir sinyal oluşturabilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 6,490 doların altında kalıcı fiyatlamalar satış baskısını artırabilir. Ancak kritik destek bölgesinde yaşanabilecek kısa süreli kırılmaların ardından hızlı toparlanma ihtimali de bulunuyor.

RSI 41,65 seviyesinde bulunurken, MACD negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Göstergeler genel olarak karışık bir görünüm ortaya koyuyor.

Bu nedenle bakırda 6,490-6,510 dolar destek bandı ile 6,600-6,635 dolar direnç bölgesinin hangi yönde kırılacağı, kısa vadeli fiyatların seyri açısından belirleyici olacak.

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