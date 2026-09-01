Gümüş yorumları 2026... Gümüş fiyatlarında 70 dolar seviyesinin görülmesinin ardından başlayan satış baskısı yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. İki ayın en yüksek seviyesine kadar çıkan gümüş, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının ardından 66 dolar seviyesine kadar geriledi. Analist Simon-Peter Massabni, kısa vadede gümüşün yönü açısından 66, 68 ve 70 dolar seviyelerinin kritik olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ NEDEN 70 DOLARDAN GERİ ÇEKİLDİ?

Gümüş fiyatları 70 dolara kadar yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu seviyenin ardından satış baskısı hızlandı ve fiyat 66 dolara kadar geriledi.

Massabni'ye göre sert hareketin arkasında güçlü yükselişin ardından gelen kar realizasyonları, uzun pozisyonların tasfiye edilmesi ve teknik düzeltme bulunuyor.

Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde yaşanan değişim de değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

FED BEKLENTİLERİ GÜMÜŞÜ BASKILADI

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarının ardından piyasalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin daha güçlü fiyatlanmaya başlaması gümüş üzerinde etkili oldu.

Yüksek faiz beklentilerinin ABD tahvil getirileri ve doları desteklemesi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metaller açısından olumsuz bir zemin oluşturdu.

Bu gelişmeler, gümüşün 70 dolar seviyesindeki zirveden hızla uzaklaşmasında etkili olan faktörler arasında gösteriliyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BİTTİ Mİ?

Gümüşün 70 dolardan 66 dolar civarına gerilemesi güçlü bir hareket olsa da Massabni, bunun yükseliş trendinin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Analiste göre mevcut fiyat hareketi, daha önce yaşanan güçlü rallinin ardından ortaya çıkan bir yeniden fiyatlama ve teknik düzeltme niteliğinde olabilir.

Ancak bundan sonraki hareket açısından gümüşün karşısında önemli bir sınav bulunuyor.

İLK KRİTİK EŞİK 66 DOLAR

Massabni'nin değerlendirmesinde kısa vadede en kritik seviye 66 dolar olarak öne çıkıyor.

Bu bölgenin korunması, satış baskısının karşılanması ve alıcıların yeniden piyasaya dönüp dönmeyeceğinin görülmesi açısından önemli olacak.

Gümüşün 66 doların üzerinde tutunmayı başarması durumunda ise gözler yukarıdaki iki kritik seviyeye çevrilecek.

ÖNCE 68, ARDINDAN 70 DOLAR

Gümüşte 66 dolar desteğinin korunması halinde yukarı yönlü hareket açısından ilk önemli seviye 68 dolar olacak.

68 doların yeniden aşılmasının ardından ise piyasaların gözü tekrar 70 dolar seviyesine çevrilecek.

Massabni'ye göre gümüşün önce 68 doları, ardından 70 doları geri kazanması, son sert hareketin daha geniş yükseliş trendi içerisinde gerçekleşen sağlıklı bir düzeltme olduğu görüşünü güçlendirebilir.

Özellikle 70 doların üzerinde kalıcı fiyatlama görülmesi, düzeltmenin büyük ölçüde sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

66 DOLAR KIRILIRSA RİSK ARTIYOR! DÜŞÜŞ DERİNLEŞEBİLİR

Gümüş yatırımcıları açısından diğer senaryoda ise 66 dolar seviyesi yine belirleyici olacak.

Massabni, gümüşün 66 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde satış baskısının derinleşebileceğine dikkat çekti.

ABD tahvil getirilerinin yükselmeye ve doların güçlenmeye devam etmesi de bu senaryoda gümüş üzerindeki baskıyı artırabilir. Böyle bir tabloda mevcut geri çekilmenin daha derin bir düzeltmeye dönüşme riski bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.