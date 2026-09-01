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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılı Ağustos ayını yüzde 6,51 yükselişle 14.334,06 puandan tamamladı. En çok kaybettiren hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılı Ağustos ayını yüzde 6,51 yükselişle 14.334,06 puandan tamamladı. Endeksin değer kazandığı ayda bazı hisselerde yaşanan sert düşüşler ise dikkat çekti.

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Peki, Ağustos ayında yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte ayın en fazla gerileyen 10 hissesi:

Hisse kodu Kapanış fiyatı Aylık değişim
HEDEF 84,25 TL -%72,31
LIDER 32,54 TL -%66,57
BARMA 9,00 TL -%64,11
SURGY 31,40 TL -%54,16
DCTTR 6,48 TL -%44,47
CRDFA 25,00 TL -%40,84
ALCTL 115,50 TL -%35,83
MEGMT 44,26 TL -%35,06
ALVES 1,44 TL -%33,94
BALSU 9,94 TL -%33,29

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