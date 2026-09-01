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Borsa İstanbul’da işlemler devam ederken İş Yatırım’ın TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 914 milyon 79 bin 155 TL satış tarafında gerçekleşti.

İş Yatırım'ın verilere göre kurumun net işlem hacmi 914 milyon 79 bin 155 TL satış tarafında gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın alım tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Kurumun TSPOR’daki net alımı 11 milyon 763 bin 821 lot olarak gerçekleşti. TSPOR’u CANTE ve BJKAS takip etti.

Hisse Net lot Pay Maliyet
TSPOR 11.763.821 %7,85 1,047 TL
CANTE 7.131.697 %4,76 1,364 TL
BJKAS 6.671.603 %4,45 2,353 TL
OBAMS 6.521.676 %4,35 5,651 TL
ATIZUV 6.218.188 %4,15 1,422 TL

İş Yatırım dan milyonluk satış: Elden çıkarılan hisseler belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
ELILRV -14.300.000 %4,94 0,02 TL
PSGYO -10.145.273 %3,51 3,136 TL
EKGYO -9.448.447 %3,27 20,078 TL
BLCYT -8.388.950 %2,90 2,02 TL
TBIPRV -7.450.340 %2,58 0,03 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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