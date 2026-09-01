İş Yatırım'ın verilere göre kurumun net işlem hacmi 914 milyon 79 bin 155 TL satış tarafında gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın alım tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Kurumun TSPOR’daki net alımı 11 milyon 763 bin 821 lot olarak gerçekleşti. TSPOR’u CANTE ve BJKAS takip etti.

Hisse Net lot Pay Maliyet TSPOR 11.763.821 %7,85 1,047 TL CANTE 7.131.697 %4,76 1,364 TL BJKAS 6.671.603 %4,45 2,353 TL OBAMS 6.521.676 %4,35 5,651 TL ATIZUV 6.218.188 %4,15 1,422 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet ELILRV -14.300.000 %4,94 0,02 TL PSGYO -10.145.273 %3,51 3,136 TL EKGYO -9.448.447 %3,27 20,078 TL BLCYT -8.388.950 %2,90 2,02 TL TBIPRV -7.450.340 %2,58 0,03 TL

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