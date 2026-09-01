Borsa İstanbul’da işlemler devam ederken İş Yatırım’ın TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 914 milyon 79 bin 155 TL satış tarafında gerçekleşti.
İş Yatırım'ın verilere göre kurumun net işlem hacmi 914 milyon 79 bin 155 TL satış tarafında gerçekleşti.
İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
İş Yatırım’ın alım tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Kurumun TSPOR’daki net alımı 11 milyon 763 bin 821 lot olarak gerçekleşti. TSPOR’u CANTE ve BJKAS takip etti.
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|TSPOR
|11.763.821
|%7,85
|1,047 TL
|CANTE
|7.131.697
|%4,76
|1,364 TL
|BJKAS
|6.671.603
|%4,45
|2,353 TL
|OBAMS
|6.521.676
|%4,35
|5,651 TL
|ATIZUV
|6.218.188
|%4,15
|1,422 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|ELILRV
|-14.300.000
|%4,94
|0,02 TL
|PSGYO
|-10.145.273
|%3,51
|3,136 TL
|EKGYO
|-9.448.447
|%3,27
|20,078 TL
|BLCYT
|-8.388.950
|%2,90
|2,02 TL
|TBIPRV
|-7.450.340
|%2,58
|0,03 TL
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