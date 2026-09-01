Bankaların güncel mevduat oranlarına göre 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç bankadan bankaya değişiyor.

Bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri şöyle:

Banka Faiz oranı Net kazanç Vade sonu bakiye Türkiye Ticaret Bankası %45,25 59.855,33 TL 2.059.855,33 TL Vakıf Katılım %39,5 57.937,56 TL 2.057.937,56 TL Kolay %38,5 57.380,82 TL 2.057.380,82 TL Alternatif Bank %44 56.637,19 TL 2.056.637,19 TL Akbank %38,5 56.450,93 TL 2.056.450,93 TL Getirfinans %42 56.263,55 TL 2.056.263,55 TL ING %44 55.429,06 TL 2.055.429,06 TL Fibabanka %44 54.944,26 TL 2.054.944,26 TL Yapı Kredi %41,5 54.822,56 TL 2.054.822,56 TL ON Dijital %44 54.136,25 TL 2.054.136,25 TL TEB %42 53.951,36 TL 2.053.951,36 TL CepteTeb %42 53.951,36 TL 2.053.951,36 TL Odea %44 53.482,71 TL 2.053.482,71 TL Ziraat Dinamik %45 48.772,84 TL 2.048.772,84 TL

EN YÜKSEK KAZANÇ 59 BİN TL'Yİ AŞTI

Listede yer alan verilere göre 2 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net kazanç yaklaşık 48 bin 773 TL ile 59 bin 855 TL arasında değişiyor.

En yüksek net kazanç Türkiye Ticaret Bankası'nın yüzde 45,25 faiz oranlı hesabında görülürken, onu 57 bin 937,56 TL ile Vakıf Katılım ve 57 bin 380,82 TL ile Kolay takip ediyor.

Mevduat faiz oranları kampanyalara, müşteri koşullarına ve vade süresine göre değişebildiğinden, yatırım yapmadan önce bankaların güncel tekliflerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.