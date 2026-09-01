SoSoValue tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos’ta spot Ethereum ETF’lerine toplam 87,68 milyon dolarlık net sermaye girişi yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte fonlardaki pozitif giriş serisi kesintisiz 11 seans gününe çıktı.

Günlük sermaye akışlarında liderliği yine küresel varlık yönetim devi BlackRock üstlendi.

Şirketin spot Ethereum ETF'si ETHA, tek bir günde kaydettiği 59,94 milyon dolarlık net girişle günün en çok talep gören fonu oldu.

ETHA'nın piyasaya sürüldüğü günden bu yana ulaştığı toplam birikimli net giriş ise 12,797 milyar dolara dayandı.

Günlük akışlarda ikinci sırayı alarak dikkat çeken bir diğer ürün ise Grayscale’in Ethereum Mini Trust ETF’si oldu.

Ürüne aynı işlem gününde 13,50 milyon dolarlık taze sermaye girerken, fonun tarihsel toplam net girişi 1,924 milyar dolara yükseldi.

PİYASAYA VE FİYATA MUHTEMEL ETKİSİ

Lansmandan bu yana fonlara aktarılan toplam tutarın 13 milyar dolar eşiğini aşması, kripto varlıklara yönelik kurumsal adaptasyonun kalıcı hale geldiğini ortaya koyuyor.

Piyasa uzmanları, ETF kanadından gelen bu güçlü ve düzenli alım akışlarının spot piyasadaki Ethereum fiyatı açısından doğrudan destekleyici bir taban oluşturduğunu ifade ediyor.

Yatırımcılar, bu rekor seri eşliğinde önümüzdeki günlerde fon hareketlerini ana gösterge olarak izlemeye devam edecek.

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