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Borsa İstanbul 9 hissenin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranlarını güncelledi. BJKAS, CWENE ve diğer hisselerde yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidiyor. BJKAS, CWENE, DGNMO, EFOR, GIPTA, GUNDG, OZATD, PASEU ve TMPOL paylarını kapsayan yeni oranlar 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren (Yarın) geçerli olacak.

9 HİSSE İÇİN YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre 9 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları güncellenecek.

Yeni oranlar şu şekilde;

Hisse Yeni FDPO (%) Geçerlilik tarihi
BJKAS %38 02.09.2026
CWENE %32 02.09.2026
DGNMO %47 02.09.2026
EFOR %41 02.09.2026
GIPTA %45 02.09.2026
GUNDG %16 02.09.2026
OZATD %21 02.09.2026
PASEU %33 02.09.2026
TMPOL %54 02.09.2026
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YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı doğrudan şirketin piyasa değerini değiştiren bir unsur değil. Ancak Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri dikkate alındığından, FDPO değişiklikleri ilgili payların endekslerdeki ağırlıkları üzerinde etkili olabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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