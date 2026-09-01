Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidiyor. BJKAS, CWENE, DGNMO, EFOR, GIPTA, GUNDG, OZATD, PASEU ve TMPOL paylarını kapsayan yeni oranlar 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren (Yarın) geçerli olacak.

9 HİSSE İÇİN YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre 9 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları güncellenecek.

Yeni oranlar şu şekilde;

Hisse Yeni FDPO (%) Geçerlilik tarihi BJKAS %38 02.09.2026 CWENE %32 02.09.2026 DGNMO %47 02.09.2026 EFOR %41 02.09.2026 GIPTA %45 02.09.2026 GUNDG %16 02.09.2026 OZATD %21 02.09.2026 PASEU %33 02.09.2026 TMPOL %54 02.09.2026

YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı doğrudan şirketin piyasa değerini değiştiren bir unsur değil. Ancak Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri dikkate alındığından, FDPO değişiklikleri ilgili payların endekslerdeki ağırlıkları üzerinde etkili olabiliyor.

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