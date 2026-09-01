Borsa İstanbul 9 hissenin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranlarını güncelledi. BJKAS, CWENE ve diğer hisselerde yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak.
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidiyor. BJKAS, CWENE, DGNMO, EFOR, GIPTA, GUNDG, OZATD, PASEU ve TMPOL paylarını kapsayan yeni oranlar 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren (Yarın) geçerli olacak.
9 HİSSE İÇİN YENİ ORANLAR BELLİ OLDU
Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre 9 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları güncellenecek.
Yeni oranlar şu şekilde;
|Hisse
|Yeni FDPO (%)
|Geçerlilik tarihi
|BJKAS
|%38
|02.09.2026
|CWENE
|%32
|02.09.2026
|DGNMO
|%47
|02.09.2026
|EFOR
|%41
|02.09.2026
|GIPTA
|%45
|02.09.2026
|GUNDG
|%16
|02.09.2026
|OZATD
|%21
|02.09.2026
|PASEU
|%33
|02.09.2026
|TMPOL
|%54
|02.09.2026
YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Fiili dolaşımdaki pay oranı doğrudan şirketin piyasa değerini değiştiren bir unsur değil. Ancak Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri dikkate alındığından, FDPO değişiklikleri ilgili payların endekslerdeki ağırlıkları üzerinde etkili olabiliyor.
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