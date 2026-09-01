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HSBC'nin ağustosta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. İlk 5 alım 6,9 milyar TL'yi aşarken ASTOR, KCHOL ve SASA listenin zirvesinde yer aldı.

HSBC'nin ağustos ayı boyunca Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. 1-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan aracı kurum dağılımı verilerine göre kurumun net hacmi 3 milyar 561 milyon 803 bin 923 TL olarak gerçekleşti.

HSBC'NİN İLK 5 HİSSEDEKİ ALIMI 6,9 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

HSBC'nin ağustos ayında en fazla net alım yaptığı 5 hissedeki toplam tutar yaklaşık 6 milyar 919 milyon TL'ye ulaştı.

Listenin zirvesinde ASTOR yer aldı. HSBC'nin ASTOR'daki net alımı 1 milyar 874 milyon 970 bin TL olurken, işlemlerdeki ortalama maliyet 332,869 TL olarak kaydedildi.

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ASTOR'u 1 milyar 596 milyon TL ile KCHOL ve 1 milyar 586 milyon TL ile SASA takip etti.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım Pay Maliyet
ASTOR 1.874.970.616,00 TL %17,33 332,869 TL
KCHOL 1.596.471.851,60 TL %14,75 201,114 TL
SASA 1.586.979.636,73 TL %14,67 2,441 TL
AKBNK 1.021.456.044,30 TL %9,44 73,208 TL
ISCTR 839.727.758,17 TL %7,76 12,478 TL
Diğer 3.901.026.150,34 TL %36,05 -

SATIŞTA TUPRS VE THYAO ZİRVEDE

HSBC'nin ağustos ayındaki satış işlemlerinde ilk sırayı TUPRS aldı. Kurumun TUPRS'taki net satışı 1 milyar 393 milyon 824 bin TL olurken, ortalama maliyet 351,206 TL olarak gerçekleşti.

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THYAO ise 1 milyar 216 milyon 307 bin TL net satışla ikinci sırada yer aldı. Böylece yalnızca bu iki hissedeki toplam net satış 2,61 milyar TL'yi aştı.

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet
TUPRS -1.393.824.794,25 TL %19,20 351,206 TL
THYAO -1.216.307.187,50 TL %16,76 321,751 TL
TTKOM -564.329.689,30 TL %7,77 53,758 TL
EREGL -461.040.192,98 TL %6,35 38,79 TL
TCELL -439.770.326,55 TL %6,06 100,567 TL
Diğer -3.183.555.943,12 TL %43,86 -

BOFA VE HSBC AYNI HİSSEDE BULUŞTU

Ağustos ayı aracı kurum dağılımında ASTOR detayı dikkat çekti. HSBC'nin ay boyunca en fazla net alım yaptığı hisse ASTOR olurken, aynı hisse Bank of America'nın alım listesinde de ikinci sırada yer aldı.

HSBC, ASTOR'da 1 milyar 874 milyon 970 bin TL net alım gerçekleştirirken, Bank of America'nın aynı dönemdeki net alımı 3 milyar 119 milyon 175 bin TL oldu. Böylece iki kurumun ASTOR'daki toplam net alımı 4 milyar 994 milyon TL'ye, yani yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaştı.

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