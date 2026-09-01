Bank of America'nın (BofA) Borsa İstanbul'da ağustos ayı boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu. 1-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA'nın net hacmi 1 milyar 857 milyon TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında TRALT ve ASTOR, satış tarafında ise THYAO ve AKBNK listenin zirvesine yerleşti.

BOFA'NIN İLK 5 HİSSEDEKİ ALIMI 10 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bank of America'nın ağustos ayı boyunca en fazla net alım yaptığı 5 hissedeki toplam tutar yaklaşık 10 milyar 136 milyon TL'ye ulaştı.

Listenin ilk sırasında TRALT yer aldı. BofA'nın TRALT'taki net alımı 3 milyar 889 milyon TL olurken, işlemlerdeki ortalama maliyet 51,665 TL olarak kaydedildi.

İkinci sıradaki ASTOR'da ise 3 milyar 119 milyon TL'lik net alım gerçekleşti. Böylece BofA'nın yalnızca TRALT ve ASTOR'daki toplam net alımı 7 milyar TL'yi aştı.

BANK OF AMERICA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım Pay Maliyet TRALT 3.889.419.169,86 TL %13,26 51,665 TL ASTOR 3.119.175.523,00 TL %10,63 331,953 TL ASELS 1.278.465.203,25 TL %4,36 351,635 TL EUPWR 1.080.092.392,15 TL %3,68 99,251 TL AKSEN 769.089.175,65 TL %2,62 81,128 TL Diğer 19.194.624.450,53 TL %65,44 -

İKİ HİSSEDE 7 MİLYAR TL'LİK ALIM

BofA'nın ağustos ayındaki alım listesinde ilk iki sıranın diğer hisselerden ayrışması dikkat çekti. TRALT'taki 3,89 milyar TL ve ASTOR'daki 3,12 milyar TL'lik işlemler birlikte değerlendirildiğinde, kurumun yalnızca bu iki hissedeki net alımı yaklaşık 7,01 milyar TL oldu.

ASELS'te 1,28 milyar TL, EUPWR'de 1,08 milyar TL net alım gerçekleştiren kurumun AKSEN'deki net alımı ise 769,1 milyon TL olarak kaydedildi.

SATIŞTA THYAO AÇIK ARA İLK SIRADA

Bank of America'nın satış tarafında ise THYAO öne çıktı. Kurumun THYAO'daki net satışı 4 milyar 714 milyon TL'ye ulaşırken, ortalama maliyet 303,061 TL olarak gerçekleşti.

İkinci sıradaki AKBNK'da 3 milyar 299 milyon TL net satış yapıldı. Böylece BofA'nın yalnızca THYAO ve AKBNK'daki toplam net satışı 8 milyar TL'yi aştı.

BANK OF AMERICA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet THYAO -4.714.192.877,00 TL %17,16 303,061 TL AKBNK -3.298.990.588,85 TL %12,01 71,855 TL OZATD -1.137.204.895,00 TL %4,14 4.328,45 TL AEFES -1.014.724.550,64 TL %3,69 19,541 TL SISE -1.001.717.719,88 TL %3,65 39,498 TL Diğer 16,31 milyar TL %59,35 -

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.