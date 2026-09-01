Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,06 azalışla 14.324,75 puandan başlarken, günün yeni işlem görmeye başlayan şirketlerinden INTET'te açılışın hemen ardından tavan görüldü. Hisse saat 10.05 itibarıyla 58,95 TL'den işlem görüyor.

İLK DAKİKALARDA ALIM TARAFINDA TACİRLER ÖNE ÇIKTI

INTET'in TSİ 10.05 itibarıyla aracı kurum dağılımında ilk 5 alıcı kurumun toplam 72 bin 473 lotluk alım yaptığı görüldü. İlk 5 satıcıdaki toplam satış ise 50 bin 807 lot olurken, ilk 5 kurumun net pozisyonu 21 bin 666 lot olarak gerçekleşti.

Alım tarafında 20 bin 144 lotla Tacirler ilk sırada yer aldı. Tacirler'i 16 bin 960 lotla Kuzey, 16 bin 950 lotla Piramit ve 14 bin 710 lotla Deniz izledi. Satış tarafında ise Midas ve Ziraat ilk sıralarda yer aldı.

HALKA ARZA 3,64 MİLYAR TL'LİK TALEP GELMİŞTİ

İntetra Teknoloji'nin 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında paylar 53,60 TL sabit fiyatla satışa sunulmuştu.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 30 milyon TL, ortak satışı yoluyla 10 milyon TL olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payın tamamı satılmıştı. Halka arz büyüklüğü böylece 2 milyar 144 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre halka arzda 662 bin 947 emir verilmiş, satışa sunulan payların yaklaşık 1,7 katına karşılık gelen 67 milyon 922 bin 943 adet nominal pay için 3 milyar 640 milyon 669 bin 744,80 TL tutarında talep oluşmuştu.

Dağıtım sonucunda 653 bin 433 yatırımcıya toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilirken, yatırımcı başına en fazla 73-74 lot dağıtıldığı belirtilmişti.

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