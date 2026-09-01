Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Ağustos 2026 tarihli pay sahipliği değişimlerini açıkladı. KAP'ta yayımlanan verilere göre ALKLC, ANELE, MANAS, OZATD, PASEU, SDTTR, SOKE ve TKNKA paylarında yatırımcı ve fonların sermayedeki oranları kritik eşikleri aştı veya bu seviyelerin altına geriledi.

Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesi kapsamında açıklanan verilerde, 8 şirkette toplam 10 yatırımcı ve fona ilişkin pay sahipliği oranı değişimi yer aldı.

ALKLC'DE YÜZDE 5 EŞİĞİNİN ALTINA İNDİ

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) paylarında Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un nominal pay tutarı 7 milyon 892 bin 263 TL'den 3 milyon 37 bin 211 TL'ye geriledi.

Fonun şirket sermayesindeki payı yüzde 7,05'ten yüzde 2,71'e düşerken yüzde 5 eşiğinin altına indi.

ANELE'DE PAY ORANI YÜZDE 23,75'E ÇIKTI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) paylarında ise Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un nominal pay tutarı 42 milyon 955 bin 201 TL'den 62 milyon 939 bin 511 TL'ye yükseldi.

Fonun sermayedeki payı yüzde 16,21'den yüzde 23,75'e çıkarak yüzde 20 eşiğini geçti.

MANAS'TA YÜZDE 10 EŞİĞİ AŞILDI

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarında Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun nominal pay tutarı 30 milyon TL'den 33 milyon 500 bin TL'ye yükseldi.

Böylece fonun şirketteki payı yüzde 9,06'dan yüzde 10,12'ye çıkarak yüzde 10 eşiğinin üzerine geçti.

OZATD'DE YÜZDE 20'NİN ALTINA GERİLEDİ

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) paylarında Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un nominal pay tutarı 14 milyon 286 bin 394 TL'den 14 milyon 51 bin 304 TL'ye geriledi.

Fonun sermayedeki pay oranı da yüzde 20,02'den yüzde 19,69'a düşerek yüzde 20 eşiğinin altına indi.

PASEU'DA 3 FONUN PAY ORANI DEĞİŞTİ

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU), açıklamada birden fazla fonun pay oranındaki değişimle öne çıktı.

Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun payı yüzde 8,67'den yüzde 2,38'e, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun payı ise yüzde 8,60'tan yüzde 4,81'e geriledi. Böylece iki fon da yüzde 5 eşiğinin altına indi.

Buna karşılık Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun nominal pay tutarı 55 milyon 417 bin 696 TL'den 119 milyon 754 bin 99 TL'ye yükseldi. Fonun sermayedeki payı yüzde 8,25'ten yüzde 17,82'ye çıkarak hem yüzde 10 hem de yüzde 15 eşiklerini geçti.

SDTTR'DE PAY ORANI YÜZDE 63,11'E GERİLEDİ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) paylarında Mehmet Dora'nın nominal pay tutarı 402 milyon 627 bin 500 TL ile değişmedi. Buna karşın sermayedeki pay oranı yüzde 84,21'den yüzde 63,11'e gerileyerek yüzde 67 eşiğinin altına indi.

Şirket sermayesinin aynı dönemde 478 milyon 100 bin TL'den 638 milyon TL'ye yükseldiği belirtildi.

MKK, SDTTR'nin sermaye artırımı sürecinde olması nedeniyle pay oranındaki değişimin doğrudan pay alım veya satımından kaynaklanmayabileceğine dikkat çekti. Rüçhan hakkı kullanım zamanları ve yeni payların yatırımcı hesaplarına farklı tarihlerde aktarılması da oranların değişmesine yol açabiliyor.

SOKE'DE YÜZDE 5 EŞİĞİNİN ALTINA İNDİ

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) paylarında Vega Portföy Salur Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun nominal pay tutarı 19 milyon 957 bin 145 TL'den 19 milyon 205 bin 115 TL'ye düştü.

Fonun şirket sermayesindeki payı yüzde 5,16'dan yüzde 4,97'ye gerileyerek yüzde 5 sınırının altına indi.

TKNKA'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeni halka arzlardan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) paylarında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin nominal pay tutarı 1 milyon 185 bin 570 TL'den 9 milyon 656 bin 278 TL'ye yükseldi.

Şirket sermayesindeki pay oranı yüzde 0,95'ten yüzde 7,73'e çıkarak yüzde 5 eşiğinin üzerine geçti.

MKK ayrıca açıklanan oranların Merkezi Kaydi Sistem'e kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri üzerinden hesaplandığını, henüz takası tamamlanmamış alım ve satımların hesaplamalara dahil edilmediğini bildirdi.

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