Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 1,66 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 seviyesindeydi.

Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise Ağustos ayında yüzde 34,96 oldu. Yıllık enflasyon bir önceki ay yüzde 35,20 seviyesinde bulunuyordu.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK HARCAMALARINDA

Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Sağlık harcamalarını ulaştırma ve haberleşme grupları takip etti.

Gruplara göre aylık fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:

Harcama grubu Aylık değişim Sağlık %9,77 Ulaştırma %4,42 Haberleşme %3,69 Eğlence ve kültür %2,50 Konut %2,01 Ev eşyası %1,60 Lokanta ve oteller %1,54 Eğitim %1,47 Gıda ve alkolsüz içecekler %1,30 Çeşitli mal ve hizmetler %1,03 Alkollü içecekler ve tütün %0,77 Giyim ve ayakkabı -%0,66

Ağustos ayında giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,66'lık düşüş yaşanırken, diğer harcama gruplarında fiyat artışları kaydedildi. Böylece İstanbul’da aylık enflasyon önceki aya göre gerilerken, yıllık enflasyon da yüzde 35 seviyesinin altına indi.