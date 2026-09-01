Endeksin yükseliş kaydettiği ayda, bazı hisselerdeki güçlü primler dikkat çekti.

Peki, Ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte BIST 100’de ayın en çok yükselen hisseleri:

Hisse kodu Kapanış fiyatı Aylık değişim KARCL 151,50 TL %293,51 ISVEA 86,90 TL %82,03 TRHOL 3.135,00 TL %69,09 BIGEN 183,80 TL %65,59 BRLSM 24,48 TL %60,00 CRFSA 288,75 TL %59,18 ANELE 190,50 TL %57,44 KRDMA 66,65 TL %56,90 SELEC 333,50 TL %56,57 PASEU 241,20 TL %55,61

KARCL ZİRVEDE

Ağustos ayında en dikkat çekici yükseliş KARCL hissesinde yaşandı. Hisse, ay boyunca yüzde 293,51 değer kazanarak listenin ilk sırasında yer aldı.

KARCL’yi yüzde 82,03 yükselişle ISVEA ve yüzde 69,09 artışla TRHOL takip etti. BIGEN yüzde 65,59, BRLSM ise yüzde 60 oranında yükseldi.

Listenin devamında CRFSA, ANELE, KRDMA, SELEC ve PASEU da yüzde 55’in üzerinde değer kazanarak Ağustos ayını güçlü yükselişlerle tamamlayan hisseler arasında yer aldı.

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