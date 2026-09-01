Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Ağustos 2026 dönemine ilişkin sözleşme büyüklüğünü açıkladı. Şirket tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Ağustos ayı gerçekleşmelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., 2026 yılı Ağustos ayında toplam 39 milyar 221 milyon 634 bin 499 TL tutarında sözleşme büyüklüğüne ulaştı.

Şirketin hisse performansına bakıldığında ise yazım sırasında KTLEV hisselerinin yıllık bazda yüzde 1693, aylık bazda yüzde 26,7 yükseldiği görüldü.

KTLEV hisseleri yazım sırasında yüzde 7,17 değer kaybederek 58,25 TL’den işlem gördü.

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