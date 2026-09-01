Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,07 düşüşle 14.328 puandan işlem gördü. TSİ 12.00 itibarıyla endekste en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

Günün en çok yükselen hisseleri arasında INTET, DOGUB, PKART, DIRIT ve NIBAS yer aldı. INTET yüzde 9,98 yükselişle 58,95 TL’ye çıkarken, DOGUB yüzde 9,97 artışla 67,30 TL’den işlem gördü. PKART ve DIRIT yüzde 9,93, NIBAS ise yüzde 9,85 değer kazandı.

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim INTET 58,95 TL %9,98 DOGUB 67,30 TL %9,97 PKART 135,00 TL %9,93 DIRIT 29,44 TL %9,93 NIBAS 4,46 TL %9,85

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim HATSN 72,90 TL %-10,00 EGEGY 26,64 TL %-10,00 GRTHO 198,10 TL %-10,00 EUPWR 92,35 TL %-9,99 GESAN 82,90 TL %-9,99

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