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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,07 düşüşle 14.328 puandan işlem gördü. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,07 düşüşle 14.328 puandan işlem gördü. TSİ 12.00 itibarıyla endekste en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

Günün en çok yükselen hisseleri arasında INTET, DOGUB, PKART, DIRIT ve NIBAS yer aldı. INTET yüzde 9,98 yükselişle 58,95 TL’ye çıkarken, DOGUB yüzde 9,97 artışla 67,30 TL’den işlem gördü. PKART ve DIRIT yüzde 9,93, NIBAS ise yüzde 9,85 değer kazandı.

Borsada gün ortası tablosu: En çok yükselen ve düşen hisseler, Görsel 1

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
INTET 58,95 TL %9,98
DOGUB 67,30 TL %9,97
PKART 135,00 TL %9,93
DIRIT 29,44 TL %9,93
NIBAS 4,46 TL %9,85

Borsada gün ortası tablosu: En çok yükselen ve düşen hisseler, Görsel 2

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
HATSN 72,90 TL %-10,00
EGEGY 26,64 TL %-10,00
GRTHO 198,10 TL %-10,00
EUPWR 92,35 TL %-9,99
GESAN 82,90 TL %-9,99

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