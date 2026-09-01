Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen program kapsamında, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bin içerisinde yer alan ve belirlenen 41 lisans bölümünden birine yerleşen öğrenciler başvuru yapabilecek.

500 ÖĞRENCİYE AYLIK 13 BİN 750 TL

Program kapsamında 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Başvurular, TENMAK'ın burs başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, yerleştikleri bölümlere göre ilgili yılın YKS başarı sıralamaları dikkate alınarak değerlendirilecek. Her bölüm için belirlenen kontenjan kapsamında en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE NOT ORTALAMASI ŞARTI

Burs programında eğitimine devam eden öğrenciler için de başarı kriteri bulunuyor. İlk sınıfını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması gerekiyor.

Bursa kabul edilen öğrenciler yalnızca maddi destekten yararlanmayacak. Öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve kariyer hedefleri doğrultusunda, TENMAK uzmanları ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler görevlendirilecek.

41 FARKLI ALANDA DESTEK SAĞLANACAK

TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki ana başlık altında yürütülüyor. Programlarla üniversitenin ilk yılından itibaren nitelikli, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Burs programında enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye açısından stratejik öneme sahip 41 farklı alanda eğitim gören öğrencilere destek verilmesi planlanıyor.

TENMAK tarafından yapılan açıklamada, programın gençlerin eğitim ve kariyer süreçlerine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de katkıda bulunmasının amaçlandığı belirtildi.