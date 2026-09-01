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Tera Yatırım'ın ağustos ayı bilançosu belli oldu. 134,9 milyar TL'lik net hacimde 11,9 milyar TL ile bir hisse zirveye yerleşti. İşte Tera Yatırım'ın ağustosta en çok aldığı ve sattığı hisseler.

Tera Yatırım'ın ağustos ayı boyunca Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerin dağılımı belli oldu. 1-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan verilere göre kurum, ayı 134,98 milyar TL net işlem hacmiyle tamamladı. Alım tarafında DSTKF, TEHOL ve CWENE öne çıkarken, satışlarda KUYAS ve KTLEV ilk iki sırada yer aldı.

11,9 MİLYAR TL İLE İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Tera Yatırım'ın ağustos ayındaki işlemlerinde rakamların büyüklüğü dikkat çekti. Kurumun ay boyunca en yüksek net alım yaptığı DSTKF'de tutar 11 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı. İkinci sıradaki TEHOL'de 10 milyar 73 milyon TL, CWENE'de ise 9 milyar 744 milyon TL net alım gerçekleşti.

Böylece yalnızca ilk 3 hissedeki net alım tutarı 31,7 milyar TL'yi aştı.

Tera Yatırım'ın en Ağustos 2026'da en çok aldığı hisselerin listesi şöyle;

Hisse Net Alım Pay Maliyet
DSTKF 11.904.002.050,00 TL %8,58 1.934,323 TL
TEHOL 10.073.808.163,08 TL %7,26 47,366 TL
CWENE 9.744.220.947,38 TL %7,03 40,405 TL
PEKGY 9.438.964.407,00 TL %6,81 15,286 TL
TRHOL 8.651.686.578,00 TL %6,24 2.273,773 TL
Diğer 88.886.731.032,76 TL %64,09 -

TERA YATIRIM'IN AĞUSTOS'TA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet
KUYAS -623.139.469,00 TL %16,73 65,383 TL
KTLEV -595.947.128,05 TL %16,00 100,044 TL
ODINE -315.423.893,50 TL %8,47 2.530,964 TL
KPEKS -273.776.703,20 TL %7,35 116,569 TL
BRSAN -169.890.151,50 TL %4,56 652,357 TL
Diğer -1.745.528.840,59 TL %46,88 -

Satış tarafında ise tablo çok daha sınırlı kaldı. KUYAS 623,1 milyon TL ile Tera Yatırım'ın ağustos ayında en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse olurken, KTLEV'deki net satış 595,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Tera Yatırım ın ağustosta en çok aldığı ve sattığı hisseler!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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