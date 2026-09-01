Tera Yatırım'ın ağustos ayı boyunca Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerin dağılımı belli oldu. 1-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan verilere göre kurum, ayı 134,98 milyar TL net işlem hacmiyle tamamladı. Alım tarafında DSTKF, TEHOL ve CWENE öne çıkarken, satışlarda KUYAS ve KTLEV ilk iki sırada yer aldı.

11,9 MİLYAR TL İLE İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Tera Yatırım'ın ağustos ayındaki işlemlerinde rakamların büyüklüğü dikkat çekti. Kurumun ay boyunca en yüksek net alım yaptığı DSTKF'de tutar 11 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı. İkinci sıradaki TEHOL'de 10 milyar 73 milyon TL, CWENE'de ise 9 milyar 744 milyon TL net alım gerçekleşti.

Böylece yalnızca ilk 3 hissedeki net alım tutarı 31,7 milyar TL'yi aştı.

Tera Yatırım'ın en Ağustos 2026'da en çok aldığı hisselerin listesi şöyle;

Hisse Net Alım Pay Maliyet DSTKF 11.904.002.050,00 TL %8,58 1.934,323 TL TEHOL 10.073.808.163,08 TL %7,26 47,366 TL CWENE 9.744.220.947,38 TL %7,03 40,405 TL PEKGY 9.438.964.407,00 TL %6,81 15,286 TL TRHOL 8.651.686.578,00 TL %6,24 2.273,773 TL Diğer 88.886.731.032,76 TL %64,09 -

TERA YATIRIM'IN AĞUSTOS'TA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet KUYAS -623.139.469,00 TL %16,73 65,383 TL KTLEV -595.947.128,05 TL %16,00 100,044 TL ODINE -315.423.893,50 TL %8,47 2.530,964 TL KPEKS -273.776.703,20 TL %7,35 116,569 TL BRSAN -169.890.151,50 TL %4,56 652,357 TL Diğer -1.745.528.840,59 TL %46,88 -

Satış tarafında ise tablo çok daha sınırlı kaldı. KUYAS 623,1 milyon TL ile Tera Yatırım'ın ağustos ayında en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse olurken, KTLEV'deki net satış 595,9 milyon TL olarak kaydedildi.

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