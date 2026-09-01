Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sonuçları belli oldu. Bankacılık sektöründe kar performansı kurumdan kuruma farklılaşırken, bazı bankalar yıllık bazda güçlü büyüme kaydetti. Açıklanan finansal sonuçlarda Garanti BBVA net kar büyüklüğüyle öne çıkarken, Halkbank, Akbank ve Yapı Kredi'nin ilk yarıdaki kar artış oranları dikkat çekti.

GARANTİ BBVA 30,3 MİLYAR TL ÇEYREKLİK KAR AÇIKLADI

Garanti BBVA (GARAN), 2026 yılının ikinci çeyreğinde 30 milyar 288 milyon TL net kar açıkladı.

Bankanın 2026'nın ilk 6 ayındaki toplam net karı 63 milyar 442 milyon TL'ye ulaştı. Garanti BBVA, 2025'in aynı döneminde 52 milyar 940 milyon TL kar açıklamıştı. Böylece ilk yarı net karı yıllık bazda %20 arttı.

Bankanın faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %28, faiz giderleri ise %14 yükseldi. Özkaynakları çeyreklik bazda %8 arttı.

VAKIFBANK BEKLENTİLERİ AŞTI

VakıfBank (VAKBN), ikinci çeyrekte 16 milyar 702 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın karı 14,3 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Böylece VakıfBank'ın ikinci çeyrek net karı piyasa konsensüsünü yaklaşık %17 aştı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde 12,74 milyar TL olan net kar dikkate alındığında, bankanın çeyreklik karı yıllık bazda yaklaşık %31 arttı.

AKBANK'TAN 15,2 MİLYAR TL NET KAR

Akbank (AKBNK), 2026 yılının ikinci çeyreğinde 15 milyar 198 milyon TL net kar açıkladı.

Bankanın yılın ilk yarısındaki toplam net karı ise 34 milyar 350 milyon TL oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında 24 milyar 857 milyon TL olan net kar böylece yıllık bazda %38 arttı.

Akbank'ın faiz gelirleri yıllık bazda %19 yükselirken, faiz giderlerindeki artış %4'te kaldı. Bankanın özkaynakları ise bir önceki çeyreğe göre %7 arttı.

YAPI KREDİ 10,7 MİLYAR TL KAR AÇIKLADI

Yapı Kredi (YKBNK), ikinci çeyrekte 10 milyar 715 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın 6 aylık toplam net karı 31 milyar 10 milyon TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemindeki 22 milyar 748 milyon TL'lik kara göre artış %36 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'nin faiz gelirleri yıllık bazda %28, faiz giderleri %12 arttı. Özkaynaklarda ise çeyreklik bazda %6 artış kaydedildi.

İŞ BANKASI'NIN ÇEYREKLİK KARI 9,6 MİLYAR TL

Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2026'nın ikinci çeyreğinde 9 milyar 629 milyon TL net kar açıkladı.

İlk 6 aylık toplam net kar 30 milyar 88 milyon TL olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 30 milyar 38 milyon TL seviyesindeydi. Buna göre bankanın ilk yarı karı yıllık bazda büyük ölçüde yatay kaldı.

Faiz gelirleri %22, faiz giderleri %12 artarken, özkaynaklar çeyreklik dönemde %9 yükseldi.

HALKBANK İLK YARIDA KARINI %40 ARTIRDI

Türkiye Halk Bankası (HALKB), 2026 yılının ilk yarısında 17 milyar 730 milyon TL net dönem karı açıkladı. Bankanın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %40 arttı.

Halkbank'ın ilk 6 aylık faiz gelirleri yıllık bazda %21 artarak 527,59 milyar TL'ye ulaştı. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %31 artışla 36,11 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın net faaliyet karı da güçlü artış göstererek yıllık bazda %67 yükseldi ve 21,44 milyar TL'ye çıktı.

ALBARAKA TÜRK İKİNCİ ÇEYREKTE KARINI İKİYE KATLADI

Albaraka Türk'ün (ALBRK) yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL olan net karı, ikinci çeyrekte 2,6 milyar TL'ye çıktı.

Böylece bankanın çeyreklik net karı yaklaşık iki katına yükselirken, ilk 6 aylık toplam net karı 3,9 milyar TL oldu. Buna karşın ilk yarı karı geçen yılın aynı dönemine göre %59 geriledi.

İkinci çeyrekte krediler bir önceki çeyreğe göre %9 artarak 252 milyar TL'ye, özkaynaklar da %9 artışla 32,1 milyar TL'ye yükseldi.

ENPARA 1,95 MİLYAR TL KAR ELDE ETTİ

Enpara Bank (ENPRA), 2026 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 947 milyon TL net kar açıkladı.

Bankanın yılın ilk yarısındaki toplam net karı 3 milyar 868 milyon TL'ye ulaştı. 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam varlıkları 301,791 milyar TL olarak gerçekleşirken, özkaynak karlılığı %38,71 ve net faiz marjı %6,5 olarak açıklandı.

ŞEKERBANK'IN KARI 1,23 MİLYAR TL

Şekerbank (SKBNK), ikinci çeyrekte 1 milyar 231 milyon TL net kar elde etti. Bankanın ilk 6 aylık toplam net karı 1 milyar 881 milyon TL'ye ulaştı.

İlk yarıdaki net kar yıllık bazda %16,13 artarken, toplam varlıklar 290,088 milyar TL, net krediler 191,931 milyar TL, toplam mevduat 174,041 milyar TL ve özkaynaklar 24,513 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.