Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), yatırımcıların yakından izlediği bedelsiz sermaye artırımı konusunda yeni bir adım attı. Şirket, sermayesini 200 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarmak amacıyla yüzde 400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

EGEGY YÜZDE 400 BEDELSİZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

EGEGY'nin mevcut 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin toplam 800.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Böylece şirketin sermaye artırım oranı %400 olacak ve artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Sermaye artırımında kullanılacak kaynakların dağılımı ise şöyle:

221.307.465,60 TL: Sermaye düzeltme farkları

578.692.534,40 TL: Emisyon primleri

Toplam: 800.000.000 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI BİR KERELİĞİNE AŞILACAK

Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Planlanan artırım sonucunda çıkarılmış sermayenin 1 milyar TL'ye ulaşacak olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı da aşılmış olacak.

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus aşılmasından yararlanacak.

YENİ PAYLAR MEVCUT ORTAKLARA BEDELSİZ DAĞITILACAK

SPK'nın sermaye artırımına onay vermesi halinde oluşacak yeni paylar, mevcut ortaklara sahip oldukları pay grupları ve şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

%400 bedelsiz oranı üzerinden teorik olarak yatırımcının sahip olduğu her 1 lot için 4 yeni lot hesabına bedelsiz pay oluşacak. Böylece bedelsiz sermaye artırımı tamamlandığında 1 lotu bulunan yatırımcının toplam pay adedi 5 lota çıkacak.

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının sahip olduğu şirket payının toplam ekonomik değerini tek başına artırmaz. Bedelsiz sonrası pay sayısı artarken hisse fiyatında da teorik olarak aynı oranda düzeltme gerçekleşir.

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