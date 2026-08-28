UBS, değerli metalde son dönemde artan oynaklığa rağmen yükseliş beklentisini korurken, önümüzdeki döneme ilişkin fiyat hedeflerini de açıkladı.

Ons gümüş, 70 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamayarak dün 67,95 dolara kadar geriledi. Bugün ise yeniden toparlanan değerli metal 70 doların üzerine çıktı.

Gümüş, yaşanan dalgalanmaya rağmen ağustos ayının başındaki seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha yüksek seviyede bulunuyor.

UBS'DEN GÜMÜŞ İÇİN YENİ HEDEF

UBS, gümüşte daha önce belirlediği 67,43 dolarlık ilk yukarı yönlü seviyenin geride kaldığını belirtti. Bankanın analizinde bir sonraki önemli hedef 71,64 dolar olarak öne çıktı.

Bu seviyenin aşılması halinde gümüşte sırasıyla 75,93 dolar ve 80,22 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

UBS, borçlanma faaliyetlerinde sınırlı bir toparlanma görüldüğünü, üretici işlemleri ve ileri vadelerde güçlenen talebin de gümüş fiyatlarını desteklediğini belirtti.

71,64 DOLAR KRİTİK EŞİK

Gümüş fiyatı son 48 saat içerisinde 67,50 dolardan 70 dolara kadar yükseldi. UBS'ye göre 71,64 dolar seviyesinin aşılması, fiyatın 75,93-80,22 dolar aralığına doğru ilerleme ihtimalini güçlendirebilir.

Banka ayrıca haftalık grafikte toparlanmanın yeni bir işlem fırsatı oluşturabileceğine dikkat çekti. Ancak son dönemde artan oynaklığın, yükseliş hareketinin kesintisiz gerçekleşmeyebileceğine işaret ettiği vurgulandı.

BANK OF AMERİCA DAHA TEMKİNLİ

Gümüş için UBS'nin aksine Bank of America daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Banka, gümüş fiyatlarının ilerleyen dönemde 75 dolara ulaşabilecek bir hareket öncesinde düzeltme yaşayabileceğini öngörüyor.

Böylece UBS yükseliş senaryosunda 71,64 doları kritik eşik olarak gösterirken, Bank of America olası bir düzeltme riskine dikkat çekiyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.