Borsa İstanbul'un en yeni halka arzı Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BKRGY), hisselerinin işleme başladığı ilk günde hareketli ve yüksek tansiyonlu bir seansı geride bırakıyor.

Güne taban fiyat seviyesinden kilitlenerek başlayan ve yatırımcılara ilk dakikalarda satış fırsatı vermeyen hisse tahtasında yoğun işlemler sürerken, şirketin tepe yönetiminden ve kurucu aileden kritik pay artırım hamlesi geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Sağlam ailesi üyeleri Bakırcı GYO’daki pay oranlarını belirgin şekilde yükseltti.

PAY ORANLARINDA DEV ARTIŞ

Borsa İstanbul tarafından açıklanan ortaklık yapısı değişikliklerine göre:

• Fatih Sağlam: Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapan Fatih Sağlam'ın şirketteki pay/oy hakkı oranı yüzde 0,00'dan yüzde 50,00'ye yükseldi. Gruba kurumsal dönüşüm, finans ve halka arz süreçlerinde liderlik eden Fatih Sağlam, bu hamlesiyle şirketteki en büyük pay sahibi konumuna geldi.

• Adnan Sağlam: Halka arz öncesinde de ortaklık yapısında ve yönetim kadrosunda yer alan Sağlam Ailesi üyesi Adnan Sağlam'ın şirketteki pay oranı ise yüzde 0,00'dan yüzde 25,00'e ulaştı.

SEANS AÇILIŞINDA NELER YAŞANDI?

24-26 Ağustos tarihlerinde 12,93 TL fiyatla talep toplayan ve 2,15 milyar TL'lik arz büyüklüğüne ulaşan BKRGY, ilk işlem gününe 11,64 TL eşleşme fiyatıyla tabandan giriş yapmıştı.

İlk dakikalarda yoğun satış emri kilitlenmelerine sahne olan tahtada, konsorsiyum lideri İntegral Yatırım'ın karşıladığı alımlar ve şirket yönetiminin pay artırma adımlarıyla birlikte hisse kademelerinde denge arayışı devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.