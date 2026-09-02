Verilere göre, 336 ana ürünün 175’inde fiyat artışı yaşanırken, 60 ürünün fiyatı geriledi.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SINAV ÜCRETLERİNDE

Ağustosta önceki aya göre fiyatı en fazla yükselen ürün sınav hazırlık kurum ücretleri oldu. Bu kalemdeki fiyat artışı %51,39 olarak kaydedildi.

Sınav hazırlık kurum ücretlerini %13,33 ile altın mücevherat, %11,01 ile salatalık, %10,68 ile benzin ve %9,39 ile badana ve boya malzemeleri takip etti.

Diğer fiyat artışları ise şöyle gerçekleşti:

Sigara: %8,77

Çilek: %8,61

LPG: %8,15

Çay: %7,25

Kola: %7,14

Maden suyu: %5,84

Özel TV yayın hizmetleri: %5,65

Tuvalet sabunu: %5,55

Hazır kahve: %5,25

Domates: %4,92

Kuru soğan: %4,74

ŞEFTALİ FİYATI YÜZDE 26,54 DÜŞTÜ

Ağustos ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir önceki aya göre %26,54 azaldı.

Şeftaliyi %22,98 ile üzüm, %17,79 ile limon, %14,93 ile erik ve %14,87 ile kavun izledi.

Diğer fiyat düşüşleri şöyle sıralandı:

Sivri biber: %-14,41

Dolmalık biber: %-14,16

Karpuz: %-13,69

Çarliston biber: %-12,27

Patlıcan: %-11,53

Armut: %-10,97

Kabak: %-8,01

Taze fasulye: %-7,92

Havuç: %-7,70

Sarımsak: %-4,94

Mazot: %-4,30

Kaynak: AA