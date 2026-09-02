Türkiye’de asgari ücretin enflasyon karşısındaki seyri yıllara göre farklılık gösterirken, 2024 yılından itibaren ara zam uygulamasından vazgeçilmesi çalışanların reel alım gücünü yeniden gündeme taşıdı.

2022 ve 2023 yıllarında yıl içinde yapılan iki ayrı zam ücretleri enflasyona karşı büyük ölçüde korurken, sonraki yıllarda tek zam uygulamasıyla birlikte ücret ve fiyat artışları arasındaki fark daha belirgin hale geldi.

2021 yılında asgari ücrete yıl başında yüzde 21,6 zam yapılırken, yıl sonu enflasyonu yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. Böylece fiyat artışları ücret artışını aşarken, asgari ücretlinin reel alım gücünde kayıp yaşandı.

2022 VE 2023’TE ARA ZAM UYGULANDI

Yüksek enflasyonun etkisinin arttığı 2022 ve 2023 yıllarında ise yıl içinde ikinci kez zam yapılmasıyla çalışanların gelirlerinin korunması hedeflendi.

2022 yılında yılbaşı ve temmuz zamlarının toplam etkisi yüzde 94,7 olurken, 2023 yılında kümülatif ücret artışı yüzde 107,3’e ulaştı. Aynı yıllarda resmi enflasyon sırasıyla yüzde 64,3 ve yüzde 64,8 oldu. Böylece asgari ücret, her iki yılda da enflasyonun üzerinde artış gösterdi.

2024’TEN SONRA ARA ZAM YAPILMADI

2024 yılında ise ara zam uygulamasından vazgeçilerek yalnızca yıl başında zam yapılmasına dönüldü. Asgari ücret o yıl yüzde 49,1 artırılırken, yıllık enflasyon yüzde 44,4 seviyesinde kaldı. Böylece ücret artışı enflasyonun bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Ancak 2025 yılında tablo tersine döndü. Asgari ücretteki yüzde 30’luk artış, yıl sonunda gerçekleşen yüzde 30,89'luk enflasyonun altında kaldı.

2026’DA ENFLASYON ÜCRET ARTIŞINI GEÇTİ

2026 yılının ilk yedi ayında da benzer bir görünüm ortaya çıktı. Yıl başında asgari ücret yüzde 27,1 artırılarak net 28 bin 75 TL’ye yükseltildi.

Buna karşın fiyat artışları ücret artışının üzerinde seyretmeye devam etti. TCMB Enflasyon Veri Sistemi verilerine göre yıllık TÜFE yılın ilk yarısında yüzde 30’un üzerinde seyrederken, Temmuz 2026’da yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon, yıl başında yapılan yüzde 27,1’lik asgari ücret artışını yaklaşık 4,7 puan aştı. Yıl içinde ek zam yapılmaması durumunda bu farkın asgari ücretlinin satın alma gücü üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Özellikle gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi temel harcama kalemlerinde yaşanan fiyat artışları, genel enflasyon ile ücret artışı arasındaki farkın hane bütçelerinde daha fazla hissedilmesine neden oluyor.

Kaynak: Ekonomim