Küresel emtia piyasasında bakır fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı 14 bin 779 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, analistler 15 bin dolar eşiğinin bu hafta test edilebileceğini öngörüyor. Rekorun ardından ise fiyatlarda sert düzeltme yaşanabileceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

Arz sıkışıklığı endişeleri, ABD'nin ticaret politikaları ve yatırımcıların artan pozisyonları bakır fiyatlarının gündemde kalmasına neden oluyor. Tarihi zirvenin ardından bakır bir miktar geri çekilerek 14 bin 628 dolar civarında işlem görse de rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor.

BAKIR FİYATLARINDA TARİHİ REKOR

Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı işlemler sırasında 14 bin 779 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Fiyat daha sonra yüzde 0,55 gerileyerek 14 bin 628 dolar seviyesine geldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 0,44 artışla 110 bin 740 yuan/ton seviyesine ulaştı.

BAKIR 15 BİN DOLAR OLACAK MI?

Bakırdaki tarihi hareketin ardından piyasada şimdi 15 bin dolar seviyesi konuşuluyor.

Analistler bakırın ton fiyatının bu hafta içerisinde 15 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Mevcut seviyeler dikkate alındığında bakırın bu eşiğe ulaşması için yaklaşık yüzde 2,5'lik bir hareket yeterli olacak.

Yatırımcıların pozisyonları da piyasadaki beklentinin ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Fon yöneticilerinin bakırdaki uzun pozisyonları yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşmış durumda.

BAKIR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bakır fiyatlarındaki hareketin arkasında tek bir neden bulunmuyor. Küresel piyasalarda arzın talebi karşılamakta zorlanabileceğine ilişkin endişeler fiyatları desteklerken, elektrifikasyon, enerji dönüşümü ve teknoloji yatırımları da bakıra yönelik uzun vadeli talep beklentisini güçlendiriyor.

Öte yandan ABD'nin ticaret politikaları piyasadaki dengeleri değiştiren önemli unsurlardan biri haline geldi.

Section 232 soruşturmasının başlamasından bu yana ABD'ye 1,2 milyon tonun üzerinde bakır girişi gerçekleşti.

COMEX bakır stoklarının 723 bin 275 tona çıkması da ABD piyasasına yönelen metal miktarındaki artışı ortaya koyuyor.

REKOR SONRASI SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Bakırda 15 bin dolar beklentileri konuşulurken ING'den fiyatların diğer yönüne ilişkin önemli bir uyarı geldi.

Kurum, bakırdaki hareketin önemli ölçüde ABD'nin ticaret politikalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Buna göre gümrük tarifelerinin ertelenmesi durumunda bakır fiyatlarında sert bir düzeltme yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle piyasada bir tarafta arz sıkışıklığı ve 15 bin dolar beklentisi, diğer tarafta ise ticaret politikalarının değişmesi halinde yaşanabilecek düzeltme riski bulunuyor.