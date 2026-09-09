Türkiye otomobil pazarına yeni bir Çinli marka daha giriş yaptı. Ticari araç üreticisi Ultrand, Türkiye'de satışa başlarken markanın en uygun fiyatlı modeli 870 bin TL'lik Ultrand X5 kamyonet oldu. T08 pick-up ise 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle satışa sunuldu. Peki Ultrand X5 fiyatı ne kadar, Ultrand T08 kaç TL? İşte Türkiye'ye yeni giren markanın araç fiyatları ve özellikleri...

TÜRKİYE'YE GİREN YENİ ÇİNLİ OTOMOBİL MARKASI: ULTRAND

Ultrand'ın Türkiye'deki ürün gamının giriş seviyesinde X5 bulunuyor. Tek kabinli kamyonet özellikle küçük işletmelerin şehir içi ve kısa mesafeli yük taşımacılığı ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi.

Markanın diğer modeli T08 ise daha büyük gövdesi, dizel motoru ve 4x4 seçeneğiyle pick-up segmentinde yer alıyor.

870 BİN TL'YE SIFIR KAMYONET

Ultrand'ın Türkiye'ye girişinde en fazla dikkat çeken noktalardan biri X5'in fiyatı oldu.

Ultrand X5'in Türkiye satış fiyatı 870 bin TL olarak açıklandı.

Araçta 1.3 litrelik benzinli motor bulunuyor. Motor 85 beygir güç ve 113 Nm tork üretirken gücünü 5 ileri manuel şanzıman üzerinden aktarıyor.

X5'in taşıma kapasitesi ise 1.200 kilograma kadar çıkıyor.

Aracın kasası 2.850 mm uzunluğa ve 1.570 mm genişliğe sahip. Toplam taşıma hacmi ise 5 metreküp olarak belirtiliyor.

ULTRAND X5 ÖZELLİKLERİ NELER?

870 bin TL'lik X5'te ticari kullanıma yönelik yapının yanında günlük kullanım için bazı temel donanımlar da standart olarak sunuluyor.

Araçta çift hava yastığı, klima, elektrikli camlar, ön ve arka LED farlar ile sis farları bulunuyor.

Böylece X5, markanın Türkiye pazarındaki hem en uygun fiyatlı hem de yüksek yük kapasitesine odaklanan modeli olarak konumlandırılıyor.

ULTRAND T08 FİYATI NE KADAR?

Ultrand'ın Türkiye'de satışa çıkardığı T08 pick-up'ın fiyatı tercih edilen versiyona göre değişiyor.

Ultrand T08 4x2: 1.990.000 TL

Ultrand T08 farklı donanım paketi: 2.150.000 TL

Ultrand T08 4x4: 3.250.000 TL

Serinin en pahalı seçeneği böylece 3 milyon 250 bin TL'lik 4x4 versiyonu oldu.

T08'DE 160 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR

T08'in kaputunun altında 2.3 litrelik turbo dizel motor yer alıyor. Motor 160 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor.

Modelde ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman ve 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

T08, 1.100 kilogram yükleme kapasitesinin yanı sıra 3.000 kilograma kadar frenli römork çekebiliyor.

Kabin tarafında ise 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz şarj gibi özellikler sunuluyor.

ULTRAND ARAÇLARININ GARANTİSİ KAÇ YIL?

Türkiye'de satılan Ultrand modelleri 4 yıl veya 150 bin kilometre garanti kapsamında bulunuyor. İki sınırdan hangisine önce ulaşılırsa garanti süresi o noktada tamamlanıyor.

Garantinin devam edebilmesi için araçların periyodik bakımlarının yetkili servislerde yaptırılması gerekiyor.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDA SIFIR ARAÇ ARAYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKEBİLİR

Ultrand'ın Türkiye pazarına girişinde özellikle X5'in fiyatlandırması öne çıkıyor. 870 bin TL'lik etiket, modeli 1 milyon TL sınırının altında sıfır ticari araç arayan tüketiciler açısından dikkat çekici hale getiriyor.

Ancak X5'in bir binek otomobil değil, yük taşımacılığına odaklanan tek kabinli ticari kamyonet olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla fiyat karşılaştırmasının binek otomobillerden ziyade hafif ticari araçlar üzerinden yapılması daha doğru.