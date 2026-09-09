Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son açıklamayla milyonlarca liralık yeni hisse alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

KAP bildirimine göre Cevahir Taahhüt İnşaat, 8 Eylül 2026 tarihinde Tekfen Holding paylarıyla ilgili olarak 207,70 TL – 216,10 TL fiyat aralığından 100.000 adet hisse satın aldı.

Toplam 21.300.000 TL tutarındaki bu işlemin ardından şirketin Tekfen Holding sermayesindeki doğrudan payı yüzde 0,708 seviyesine yükseldi.

PAY ORANI YÜZDE 36,707’YE ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklamada, şirketle birlikte hareket eden ortaklıkların sahip olduğu hisse oranları da detaylandırıldı.

Cevahir İnşaat ile birlikte hareket eden gruptaki pay dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Libco İnşaat ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 23,397

• Vera Ticari Danışmanlık A.Ş.: Yüzde 8,679

• CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 3,923

• Cevahir Taahhüt İnşaat A.Ş. (Doğrudan): Yüzde 0,708

Son alımlarla birlikte gruba ait toplam pay adedi 135.818.329’a, Tekfen Holding A.Ş. sermayesindeki toplam hissedarlık oranı ise yüzde 36,707’ye ulaştı.

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