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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyetleri hem aylık hem de yıllık bazda artış eğilimini sürdürdü.

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz 2026’da bir önceki aya göre yüzde 1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,33 yükseldi.

Maliyetlerin alt kalemleri incelendiğinde;

• Malzeme Endeksi: Aylık bazda yüzde 1,28, yıllık bazda yüzde 27,13 arttı.

• İşçilik Endeksi: Aylık bazda yüzde 0,92, yıllık bazda yüzde 30,51 artış kaydetti.

Ev alacaklara kötü haber: Maliyetlerde çifte artış yaşanıyor, Görsel 1

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE SON DURUM

Bina inşaatı özelinde hesaplanan maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,08, yıllık bazda ise yüzde 28,37 yükseldi.

• Malzeme kalemi aylık yüzde 1,21, yıllık yüzde 27,34 arttı.

• İşçilik kalemi aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 30,19 artış gösterdi.

Ev alacaklara kötü haber: Maliyetlerde çifte artış yaşanıyor, Görsel 2

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET YÜKÜ DAHA FAZLA ARTTI

Altyapı ve bina dışı yapıları kapsayan maliyet endeksi ise aylık yüzde 1,38, yıllık yüzde 28,19 oranında artış kaydetti. Bina dışı yapılarda aylık bazda yaşanan yükseliş, genel endeksin üzerinde gerçekleşti.

• Malzeme kalemi aylık yüzde 1,49, yıllık yüzde 26,50 yükseldi.

• İşçilik kalemi aylık yüzde 1,15, yıllık yüzde 31,65 artış ile dikkat çekti.

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