Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca TRPOS’un 29 Eylül 2023’te aldığı faaliyet izni iptal edildi.

OPERASYON VE KAYYUM SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu suçların şirket faaliyetleri bünyesinde işlendiği tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda:

• Gözaltılar: 24 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

• Hesap Blokeleri: Şüphelilere ait 245 banka ve kripto varlık hesabına dondurma işlemi uygulandı.

• Malvarlığı Tedbirleri: 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 taşınır ve taşınmaza el konuldu.

El konulan malvarlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.