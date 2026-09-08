Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi duyuruya göre şirketin 2. taksit temettü ödemeleri yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

MKK’nın Merkezi Kaydi Sistem verileri doğrultusunda gerçekleştirdiği hak kullanım ödemesi, 4 Eylül 2026 tarihinde başlayan hak kullanım sürecinin ardından 8 Eylül itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Şirketin yatırımcılarına ödediği ikinci taksit temettü miktarları şu şekilde gerçekleşti:

• Şirket Unvanı / Borsa Kodu: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN)

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0588236 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,05 TL

• Temettü Hak Kullanım Tarihi: 4 Eylül 2026

• Ödeme (Hesaba Geçiş) Tarihi: 8 Eylül 2026

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