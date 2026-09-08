Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, şirket paylarının Borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi talebi kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan açıklamada, SPK’nın VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15’inci maddesi uyarınca; pay senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında bulunan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki paylarının satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvuru yapıldığı belirtildi.

KAP bildirimine göre Hun Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, kendisine ait 30.000.000 nominal TL (30 milyon lot) değerindeki borsada işlem görmeyen statüdeki HUNER paylarının, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için resmi başvuruda bulundu.

Dönüştürme sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu paylar, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda satışa konu edilebilir nitelik kazanacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.