Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), ABD'de planladığı yatırım için yeni bir adım attı. Son 6 ayda yüzde 34,13 değer kazanan şirketin hisseleri 8 Eylül'de de yüzde 4'ün üzerinde yükselirken, Dallas'ta gerçekleştirilmesi planlanan yatırım için Teksas eyaletindeki kurumlarla teşvik görüşmeleri yapıldığı açıklandı.

Şirket, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yatırımın önemli bir bölümünü hibe, vergi indirimi ve diğer teşvik mekanizmalarıyla karşılamayı hedefliyor. Böylece Dallas yatırımının maliyetinin aşağı çekilmesi planlanıyor.

DOFRB DALLAS YATIRIMI İÇİN TEŞVİK MASASINDA

Dof Robotik'in 8 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirketin ABD'nin Dallas, Teksas bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı yatırım için teşvik süreci devam ediyor.

Şirket, Teksas eyaletinde yatırımcılara sağlanan desteklerden yararlanmak amacıyla eyaletin ekonomi geliştirme kurumu ve ilgili diğer kurumlarla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde DOFRB'nin Dallas yatırımı için farklı destek mekanizmalarından yararlanması planlanıyor.

YATIRIMIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ TEŞVİKLERLE KARŞILANABİLİR

Şirketin açıklamasında özellikle üç destek kalemi öne çıktı: hibe, vergi indirimi ve diğer teşvik mekanizmaları.

DOFRB, söz konusu imkanlardan yararlanılması halinde yatırımın önemli bir bölümünün bu desteklerle karşılanmasını ve böylece toplam yatırım maliyetinin azaltılmasını hedefliyor.

Ancak teşviklerin şu aşamada kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor. KAP açıklamasında, desteklerden görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yararlanılabileceği ifade edildi.

Dolayısıyla mevcut durumda şirketin teşvik aldığı değil, Dallas yatırımı için teşviklerden yararlanmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

DOFRB 6 AYDA YÜZDE 34 YÜKSELDİ

DOFRB hisselerinde yılın geride kalan bölümünde güçlü bir performans görülürken son haftalarda satış baskısı öne çıktı.

8 Eylül itibarıyla DOFRB'nin dönemsel performansı şöyle;

Dönem Değişim Gün içi %4,26 1 hafta -%7,04 1 ay -%13,86 6 ay %34,13 2026 %50,45

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.