Borsa İstanbul'da 8 Eylül 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın alım ve satım tarafında öne çıkan hisseleri belli oldu. TSİ 15.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 847 milyon 391 bin TL alım yönünde gerçekleşti.

İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde günün açık ara en dikkat çeken hissesi Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) oldu. Kurumun KTLEV'deki net alımı 1 milyar 419 milyon TL'yi aşarken, hisse İş Yatırım'ın alım tarafındaki işlemlerinin yüzde 54,25'ini tek başına oluşturdu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

TSİ 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en çok net alım yaptığı 5 hisse şöyle;

Hisse Net Alım Pay Maliyet KTLEV 1.419.491.686,42 TL %54,25 34,581 TL HALKB 101.617.801,09 TL %3,88 51,17 TL EKGYO 75.926.072,50 TL %2,90 20,00 TL TCELL 58.103.639,60 TL %2,22 98,683 TL YKBNK 52.333.891,66 TL %2,00 36,265 TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ilk sıraya Türkiye İş Bankası (ISCTR) yerleşti. ISCTR'de 263,7 milyon TL'lik net satış gerçekleşirken, THYAO ve KCHOL de yüksek satış tutarlarıyla öne çıktı.

Hisse Net Satış Pay Maliyet ISCTR 263.763.671,10 TL %14,91 13,536 TL THYAO 108.653.766,50 TL %6,14 299,509 TL KCHOL 87.434.711,90 TL %4,94 218,229 TL ALKLC 53.840.564,50 TL %3,04 461,066 TL TUPRS 43.088.670,25 TL %2,44 401,142 TL

KTLEV ALIMI DİKKAT ÇEKTİ

İş Yatırım'ın 8 Eylül'deki dağılımında en belirgin ayrışma KTLEV'de görüldü. 1,4 milyar TL'yi aşan net alımla KTLEV, kurumun alım listesindeki diğer hisselerden açık ara ayrıştı.

Bir önceki işlem günü olan 7 Eylül'de ise İş Yatırım'ın saat 15.00 verilerinde 1 milyar TL'yi aşan net satışla hareket ettiği ve alım tarafında ALBTN'nin öne çıktığı görülmüştü. Böylece kurumun günlük dağılımında hem net yön hem de öne çıkan hisseler değişt

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