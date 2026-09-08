Borsa İstanbul'da 8 Eylül 2026 seansı devam ederken aracı kurumların hisse bazlı işlem dağılımları da şekillenmeye başladı. Pusula Yatırım'ın TSİ 15.27 itibarıyla en fazla alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu.

Kurumun işlemlerinde alım tarafında bankacılık hisseleri öne çıkarken, en yüksek net alım Akbank (AKBNK) hissesinde gerçekleşti. Satış tarafında ise Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) açık ara ilk sıraya yerleşti.

Pusula Yatırım'ın aynı saat itibarıyla toplam işlemlerinde 44 milyon 829 bin TL net satış yönünde bulunduğu görüldü.

PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

TSİ 15.27 itibarıyla Pusula Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı 5 hisse şöyle sıralandı;

Hisse Net Alım Pay Maliyet AKBNK 6.609.758,05 TL %7,43 73,73 TL GARAN 6.116.357,50 TL %6,88 133,533 TL RUBNS 3.311.058,28 TL %3,72 29,332 TL SISE 3.201.298,00 TL %3,60 42,053 TL ODAS 3.199.559,42 TL %3,60 7,451 TL

Alım listesinin ilk iki sırasında bankacılık sektöründen AKBNK ve GARAN yer aldı. Pusula Yatırım'ın AKBNK'taki net alımı 6,6 milyon TL'yi, GARAN'daki net alımı ise 6,1 milyon TL'yi aştı.

PUSULA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet KTLEV 29.844.609,14 TL %22,31 34,58 TL SMRTG 11.964.192,89 TL %8,94 8,546 TL PEKGY 7.605.163,65 TL %5,68 10,573 TL PASEU 7.294.018,80 TL %5,45 128,40 TL HRKET 6.369.665,15 TL %4,76 84,415 TL

Pusula Yatırım'ın KTLEV'deki net satışı 29,8 milyon TL'ye ulaşırken, bu işlem kurumun satış tarafındaki hacminin yüzde 22,31'ini oluşturdu. KTLEV'i yaklaşık 12 milyon TL ile SMRTG takip etti.

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