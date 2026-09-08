Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel risk iştahını baskılamasıyla günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti.

İlk yarıda yüzde 0,35 değer kaybederek 14.102,43 puana gerileyen endekste, toplam işlem hacmi 105,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör bazlı ayrışmalarda; bankacılık endeksi yüzde 0,73 yükselişle pozitif ayrışırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Günün en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 1,48 artışla gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,54 düşüşle bilişim sektörü oldu.

TERA ALIMDA, BOFA SATIŞTA ZİRVEDE

Saat 15:53 itibarıyla netleşen aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, kurumlar arasındaki hacim ayrışması belirginleşti.

Alım tarafında Tera Yatırım, net 7,22 milyar TL alım hacmiyle açık ara ilk sırada yer alırken; satış tarafında başı net -2,87 milyar TL ile yabancı kurumlardan Bank of America (BofA) çekti.

TEKNİK ANALİZ VE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğu günde teknik göstergelerin yakından izlendiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksinde olası geri çekilmelerde 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri ana destek konumunda bulunurken, yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ISCTR 14.35 24.250.141.591,38 % 9.96 17:27 SASA 2.74 19.735.791.716,22 % 9.16 17:27 AKBNK 73.85 19.257.283.470,80 % 1.1 17:27 TUPRS 390.75 14.026.527.311,50 % -0.89 17:27 YKBNK 36.74 10.789.142.085,74 % 1.32 17:27 Tüm Hisseler

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