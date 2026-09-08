Mevduat faizleri, birikimini risksiz getiriyle değerlendirmek isteyenlerin en çok araştırdığı yatırım araçları arasında yer almaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları değişirken, 750 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi de yeniden hesaplandı.

750 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

750 bin TL anapara ve 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamalarda bankaların sunduğu net kazanç 17 bin TL ile 22 bin TL'nin üzerinde değişiyor. Hesaplamalar bankaların açıklanan faiz veya kâr payı oranlarına göre gerçekleştirildi.

Banka Faiz / Kâr Payı 32 Günlük Net Kazanç Vade Sonu Ziraat Katılım %36 17.140 TL 767.140 TL Halkbank %35 18.986 TL 768.986 TL Ziraat Dinamik %45 19.013 TL 769.013 TL ON Dijital Bankacılık %44 19.715 TL 769.715 TL TEB %42 20.039 TL 770.039 TL CEPTETEB %42 20.039 TL 770.039 TL Ziraat Bankası %38 20.614 TL 770.614 TL Enpara %37 20.071 TL 770.071 TL GetirFinans %42 20.656 TL 770.656 TL Odea %45 20.719 TL 770.719 TL İş Bankası %38,5 20.885 TL 770.885 TL QNB %41,25 20.887 TL 770.887 TL DenizBank %44 21.008 TL 771.008 TL Yapı Kredi %41,5 21.015 TL 771.015 TL Garanti BBVA %39 21.156 TL 771.156 TL Akbank %39,5 21.427 TL 771.427 TL Vakıf Katılım %39,5 21.727 TL 771.727 TL Türk Ticaret Bankası %45,25 21.667 TL 771.667 TL ING Bank %44 21.816 TL 771.816 TL Türkiye Finans %45 22.155 TL 772.155 TL Alternatif Bank %45 22.320 TL 772.320 TL Hayat Finans %41,49 22.507 TL 772.507 TL Fibabanka %45 22.650 TL 772.650 TL Anadolubank %46 22.824 TL 772.824 TL

İlk bölümde Ziraat Katılım'da 17.140 TL, Halkbank'ta 18.986 TL ve Ziraat Dinamik'te 19.013 TL net getiri hesaplanırken, ON Dijital Bankacılık'ta kazanç 19.715 TL'ye çıkıyor.

TEB ve CEPTETEB'de 20.039 TL, Ziraat Bankası'nda 20.614 TL, Enpara'da ise 20.071 TL net kazanç hesaplanıyor.

GetirFinans'ta 20.656 TL, Odea'da 20.719 TL, İş Bankası'nda 20.885 TL ve QNB'de 20.887 TL getiri oluşuyor.

DenizBank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Akbank'ta 32 günlük net kazanç 21 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Akbank'ın hesaplanan net getirisi 21.427 TL seviyesinde bulunuyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT GETİRİSİ HANGİ BANKADA?

Listenin üst sıralarında getiriler 22 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Türkiye Finans'ta 22.155 TL, Alternatif Bank'ta 22.320 TL, Hayat Finans'ta 22.507 TL ve Fibabanka'da 22.650 TL net kazanç hesaplanıyor.

750 bin TL'nin 32 günlük vadedeki en yüksek net getirisi ise Anadolubank'ta görülüyor. Yüzde 46 faiz oranıyla net kazanç 22.824 TL'ye, vade sonu toplam bakiye ise 772.824 TL'ye ulaşıyor.

Anadolubank'ı net kazançta Fibabanka, Hayat Finans ve Alternatif Bank takip ediyor. Listenin en düşük net getirisi ise 17.140 TL ile Ziraat Katılım'da bulunuyor.

FAİZ ORANI YÜKSEK OLAN HER BANKA DAHA FAZLA KAZANDIRMIYOR

Mevduat hesabı seçerken yalnızca ilan edilen faiz oranına bakmak yeterli olmayabiliyor. Günlük vadeli veya özel koşullu hesaplarda paranın bir bölümü faiz dışında tutulabildiği için net kazanç değişebiliyor. Bu nedenle karşılaştırma yaparken vade sonunda hesaba geçecek net tutarın dikkate alınması gerekiyor.

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