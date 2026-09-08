Üç dönemdir İSO'nun başkanlığını sürdüren Bahçıvan, görevini kendi iradesiyle ve doğru olduğuna inandığı bir zamanda bırakma kararı aldığını söyledi. Bahçıvan, seçimlerde İSO Meclis Üyesi Ender Yılmaz'ı destekleyeceğini de duyurdu.

"BU BÜYÜK EMANETİ BIRAKMA KARARI ALDIM"

Kararını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Bahçıvan, başkanlık görevini bir "emanet" olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"İnsan hayatında bazı görevler vardır; onlara sahip olunmaz, onlar bir süreliğine taşınır. Makamların gerçek değeri ne kadar uzun süre tutulduklarıyla değil, hangi ilkelerle ve nasıl bırakıldıklarıyla ölçülür."

Görevini tamamlamanın huzurunu yaşadığını ifade eden Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var. Bu büyük emaneti, kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım."

Bahçıvan, yöneticilik sorumluluğunun yalnızca görevi sürdürmekten ibaret olmadığını, zamanı geldiğinde görevi ehil ellere devretmenin de kurumsal devamlılık açısından önemli olduğunu vurguladı.

İSO'DA 2013'TEN BU YANA BAŞKANLIK YAPIYOR

Bahçıvan'ın kararıyla İstanbul Sanayi Odası'nda uzun süredir devam eden bir dönem de kapanmaya hazırlanıyor.

2013 yılında İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Bahçıvan, üç dönem boyunca görevini kesintisiz sürdürdü. Yaklaşan seçimlerde aday olmamasıyla birlikte İSO'da yeni dönemde başkanlık koltuğu el değiştirecek.

ENDER YILMAZ'A DESTEK AÇIKLAMASI

Bahçıvan, aday olmayacağını duyururken seçimlerde kimi destekleyeceğini de açıkladı. İSO Meclis Üyesi ve başkan adayı Ender Yılmaz'ın yanında olacaklarını belirten Bahçıvan, Yılmaz'ın kurumun marka değerini daha ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Bahçıvan, Yılmaz için şu ifadeleri kullandı:

"Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun."