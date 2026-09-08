Borsa İstanbul'da gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilirken, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke endeksin teknik görünümünü ve öne çıkan hisseleri CNBC-e canlı yayınında değerlendirdi. BIST 100'ün dolar bazında önemli bir destek bölgesinden tepki verdiğini belirten Ekeke, sonbahar aylarında endekste yeni bir hareket alanı oluşabileceğini söyledi.

Ekeke'nin değerlendirmelerinde bankacılık sektörü öne çıkarken, hisse bazında Petkim (PETKM), Şişecam (SISE) ve SASA'ya ilişkin önemli mesajlar geldi. Yatırımcıları son dönemde sert yükselen hisseler konusunda da uyaran Ekeke, "Çarpan yaratacağım derken çarpılmak da mümkün" ifadelerini kullandı.

BIST 100'DE 324 VE 340 DOLAR SEVİYELERİNİ İŞARET ETTİ

BIST 100'ü dolar bazında değerlendiren Ekeke, endeksin uzun vadeli hareketli ortalamalarının bulunduğu bölgeden reaksiyon verdiğini belirtti. Özellikle 286 dolar seviyesinin korunmasını önemli gördüğünü söyleyen Ekeke, sonbahara ilişkin beklentisini şöyle anlattı:

"Ben 286 dolar seviyesinin korunmasını teknik anlamda önemli buluyorum. Bunun üzerinde de yukarıda 324 dolar, sonrasında da 340 dolarlara doğru bir sonbahar atağı gelebilir."

Ekeke, uzun süredir aşılmaya çalışılan ana seviyenin ise dolar bazında 400 dolar olduğunu ifade etti. Bununla birlikte haber akışının son yıllarda endeksin bu hareketi tamamlamasını engelleyen unsurlardan biri olduğunu söyledi.

"BÜYÜK KAĞITLARIN DÖNEMİ GELDİ"

Son dönemde bazı hisselerde görülen sert ve asimetrik hareketlere karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Ekeke, piyasanın yeniden büyük ölçekli şirketlere yönelmeye başladığını düşünüyor.

Bankacılığın bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade eden Ekeke, "Bankacılık bu işin içerisinde çok önemli. Ben bankacılık endeksinin teknik görüntüsünün de değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bankacılık hikayesi hem teknik görüntüsüyle birlikte biraz büyük kağıtların dönemi geldi" dedi.

Ekeke'ye göre faiz indirim sürecinin devam etmesi de bankacılık hisseleri açısından destekleyici olabilir.

BANKALARDA 15.700 SEVİYESİNE DİKKAT

Bankacılık endeksindeki teknik görünümü ayrıca değerlendiren Ekeke, 14.500-14.600 bölgesinde oluşan ikili dip hareketini önemli bulduğunu söyledi.

"15.700'ün altında bir kapanış olmadan bankacılık tarafında pozisyon taşınmalı diye düşünüyorum" diyen Ekeke, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29, politika faizinin ise iyi senaryoda yüzde 34-35 civarında olabileceğini öngördüğünü belirtti.

Ekeke, özel bankalar içerisinde ise Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve İş Bankası hattına işaret etti. Faiz indirim sürecinin özellikle İş Bankası ve Garanti açısından daha olumlu çalışabileceğini düşündüğünü ifade etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ISCTR 14.35 24.499.042.843,63 % 9.96 17:37 SASA 2.76 21.551.219.856,39 % 9.96 17:37 AKBNK 73.95 20.145.282.056,35 % 1.23 17:37 TUPRS 393.25 14.359.055.894,75 % -0.25 17:37 YKBNK 36.86 11.461.979.953,72 % 1.65 17:37 Tüm Hisseler

PETKM İÇİN 27 TL SEVİYESİNİ İŞARET ETTİ

Ekeke'nin değerlendirdiği hisselerden biri Petkim oldu. Tüpraş ile Petkim'i sektörel açıdan beğendiğini belirten Ekeke, bölgedeki rafineri sorunları nedeniyle iki şirketin stratejik önemine vurgu yaptı.

Petkim tarafında etilen-nafta makasındaki toparlanma, bilançoya yansımaya başlayan etkiler ve yönetim faktörlerine değinen Ekeke, hissedeki son teknik hareketin devam etmesi halinde 27 TL seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Ekeke, "Sanki bir tur daha 27'lere doğru, daha önce gördüğü o zirve hareketine doğru bir atak yapacak gibi bir görüntü var" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte son hareketin kısa sürede ve belirli alımlarla gerçekleştiğine işaret ederek temkinli olunması gerektiğini de ekledi.

ŞİŞECAM İÇİN "40 TL" UYARISI

Şişecam tarafında ise Ekeke'nin yaklaşımı daha temkinli. Şirketi sektöründe dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu olarak tanımlayan Ekeke, uzun süredir hisse fiyatının istenilen performansı gösteremediğine dikkat çekti.

Maliyetlerin şirket üzerinde baskı yarattığını, düz cam pazarının daraldığını belirten Ekeke, buna karşılık soda külü tarafındaki gelişmelerin ve maliyet yönetiminin önemli olacağını söyledi.

Ekeke, "Henüz bilançolar tarafındaki toparlanmanın ya da dönemin Şişe tarafına pozitif olduğu kanaatinde değilim" derken teknik açıdan 40 TL seviyesini işaret etti:

"40'ın altına gelirse çok da ısrarcı olmamak lazım. Ancak 40'ın altında Şişe ucuz mu? Gerçekten ucuz bu seviyeler."

SASA'DA BORÇLULUĞA DİKKAT ÇEKTİ

SASA değerlendirmesinde ise şirketin yatırımlarının ve stratejik öneminin altını çizen Ekeke'nin temel çekincesi borçluluk oldu.

Ekeke, şirketin Adana ve Yumurtalık hattındaki yatırımlarının önemine işaret ederken, "Korkutucu borcu olmasa bu kadar stratejik önemi olan, bu kadar büyük yatırım yapılan bir şirketi aslında bu kadar kötü fiyatlarda görmememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Borçluluk devam ettiği sürece SASA'da daha çok teknik hareketlerin izlenmesi gerektiğini savunan Ekeke, 2,20 TL civarındaki fiyatlamalarda daha önce de tepkiler görüldüğünü belirtti.

"ÇARPAN YARATACAĞIM DERKEN ÇARPILMAK DA MÜMKÜN"

Ekeke'nin yatırımcılara yönelik en net uyarısı ise son dönemde çok hızlı yükselen hisseler konusunda geldi. Temel dinamiklerden uzaklaşan, aşırı alım bölgesine gelen hisselerde düzeltme riskine işaret eden Ekeke, taban serileri nedeniyle yatırımcının istediği anda pozisyondan çıkamayabileceğini söyledi.

Yatırım yapılacak şirket için "Bu şirket 3 veya 5 yıl sonra burada olacak mı?" sorusunun sorulması gerektiğini belirten Ekeke; bilanço, borçların çevrilebilirliği, cari oran ve nakit durumunun birlikte değerlendirilmesini önerdi.

Ekeke, yatırım stratejisini ise şu sözlerle özetledi:

"Parabolik yükselişlerden sakınarak mutlaka kâr alarak, riski sıfırlayarak... Hikayeye çok da aşık olmadan disiplinli şekilde trade etmekte fayda var."

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.