Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), yeni bir şirket satın almak için yönetim kurulu kararı aldı. Şirket, güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren H20 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını 500 bin TL bedelle satın almaya karar verdi.

H20 SOLAR'IN 1.000 ADET PAYININ TAMAMI ALINACAK

Yönetim kurulu kararı kapsamında H20 Solar Enerji'nin sermayesini temsil eden 1.000 adet payın tamamının 500 bin TL karşılığında HUNER tarafından satın alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu 1.000 pay şirket sermayesinin tamamını temsil ediyor. Dolayısıyla satın alma işleminin gerçekleştirilmesi halinde H20 Solar'ın yüzde 100'ü HUNER bünyesine geçmiş olacak.

H20 SOLAR NE İŞ YAPIYOR?

H20 Solar Enerji'nin faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında elektrik üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve kiralanmasını kapsıyor.

Şirket ayrıca elektrik enerjisi üretimi ile üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı alanında faaliyet gösteriyor.

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