7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle dev hisse satışı kamuoyuna duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapılan açıklamaya göre Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği fonların portföyündeki BORLS paylarında 3 Eylül 2026 tarihinde 53.112.748 adet nominal hisse satışı gerçekleştirildi.

YÜZDE 7,5 SEVİYESİNDEN YÜZDE 0'A

Yapılan bu yüklü satış işleminin ardından, Hedef Portföy fonlarının Borlease Otomotiv sermayesindeki doğrudan ve dolaylı pay oranı yüzde 7,588 seviyesinden yüzde 0,0000001071’e geriledi.

Böylelikle şirket, ilgili tebliğin 12. maddesi gereğince sermaye payının kritik eşiklerin altına düşmesi sebebiyle KAP üzerinden kamuyu bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş oldu.

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